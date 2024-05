Valósággal taroltak a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület tagjai az idei Dance Stars világbajnokságon. A lányok lehengerlő produkcióinak hála természetesen több érmet is sikerült kiszurkolni a horvátországi világversenyen – tudatta Facebook-oldalán az egyesület.

Valóságos éremesőt hozott a horvátországi Dance Star világbajnokság a debreceni Feeling Tánc és Mazsorett Egyesületnek

Forrás: Facebook / Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület

Takács Szofi a világbajnokságon túl is tarolt!

Ahogy az a bejegyzésben is olvasható, Takács Szofi ismét világbajnok lett! A debreceni táncos kislány líra, open és akrobatikus tánc kategóriában is megmérettette magát. A Queen és a Kaméleon koreográfiája egyaránt sikeresnek bizonyult – míg előbbit még a világversenyen, utóbbit az azt követő junior gálaesten is elismerték, ahová 11 ezer táncos közül került be a fellépő 22 közé. A koreográfiát Verdes Lilla és Bedő-Török Eszti állította össze.

Líra, open és akrobatikus tánc kategóriában is kiválóan szerepelt a debreceni Takács Szofi

Forrás: Facebook / Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület

Csapatban is sikerrel vették az akadályt

A csapatok között is sikerült felállni a dobogóra, a Last Breath névre keresztelt formációval Galla Regina, Boda Beáta, Bereczki Lea, Boda Boglárka, és Boda Bianka bronzéremmel térhettek haza. Koreográfus: Hamecz Zsófia

Egyéni indulóinkra is büszkék lehetünk

Világversenyhez mérten erős volt a mezőny, azonban egyéniben is sikeresen szerepeltek a Feeling táncosai. Boda Bianka 9. helyezést ért el egyéniben saját koreográfiájával, a „Me and the devil”-lel, valamint Bereczki Lea is csodásan helyt állt Verdes Lilla koreográfiájával.