Az ötödiket rendezik meg jövőre: felkészül a Debrecen Drive 2025

Elégedettek vagyunk, mert azt szerettük volna, hogy egy jó hangulatú szakmai és családi rendezvény legyen, és ezt elértük. Rekordrészvételt regisztráltunk, több mint 30 ezren látogattak ki, és azt gondoljuk, hogy még mindig van fejlődési pálya felfelé

– húzta alá Miklósvölgyi Péter.

Jövőre is lesz Debrecen Drive, május 24-én és 25-én, a Night Drive Show-t pedig szokás szerint a start előtt egy nappal, 23-án rendezik majd meg.

Bár bővebb részletekkel még nem tudott szolgálni Miklósvölgyi Péter, mégis kiemelte, hogy az ideihez hasonló tematikára fog épülni a Debrecen Drive 2025-ben is, és olyan újdonság is szerepelhet majd a repertoárban, mint idén a pedálos kisautókból rendezett kiállítás – megjegyezte, a tárlat akár a Drive-tól független, önálló esemény is lehetett volna.