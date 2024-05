Magyarország első és legsikeresebb energiahatékonysági prevenciós szemléletű programjának eseményét május 24-én immár tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Parlamentben, ahol hazánk legzöldebb vármegyéit és településeit is díjazták – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat. Mint írják, Pajna Zoltánt ezúttal mint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökét díjátadó szerepre kérték fel, azonban a gálán átvehette az Energiahatékonysági Mentorszervezet díjat is. Az elismerést megköszönve hangsúlyozta, munkájában továbbra is elkötelezett az energetikai fejlesztések megvalósítása terén.

Pajna Zoltán átvehette az Energiahatékonysági Mentorszervezet díjat

Forrás: hbmo.hu