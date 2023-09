A török élvonalbeli Gaziantep edője lett Marius Sumudica, a DVSC korábbi támadója – számolt be a klub hivatalos oldala. A több együttesnél is sikerrel dolgozó trénerrel a szezon végéig kötött szerződést rég-új klubja, hiszen az 52 esztendős szakember 2019-2021 között 51 mérkőzésen már dirigálta a gárdát, mellyel meccsenként 1,55 pontos átlagot ért, és most is valami hasonlót remélnek tőle.

Szép debreceni időszak

Sumudica 2002-ben, 29 évesen igazolt a DVSC-hez. Első idényében 26 bajnokin pályára lépve 16 gólt szerzett, és harmadik lett a góllövőlistán. A következő fél idényben további 13 NB I.-es meccsen lőtt még öt gólt. Legemlékezetesebb találkozója a 2002 októberében lejátszott Békéscsaba elleni bajnoki volt, amelyen négy gólt szerezve vezette a Lokit 6–1-es győzelemre.

Egy korábbi interjújában így beszélt a cívisvárosi időszakáról: – A mai napig megvan otthon az »Aranyfej« névre keresztelt szobrocskám, amit akkor kaptam. Engem ábrázolt fejelés közben. Játékosként az volt pályafutásom legjpbb időszaka. És micsoda gólokat szereztem! Persze kellett hozzá Selymes Tibi is, aki balról megannyiszor a homlokomra varázsolta a labdát. Anyám, micsoda fejesek voltak azok!

A második helyen zártuk a bajnokságot, s összességében egy csodás évet töltöttem Magyarországon.

Szép életem volt ott, s az emberek tiszteltek, dacára annak, hogy akkoriban nem feltétlenül szívelték a románokat – emlékezett vissza Sumudica.