Szombaton strandröplabdával kezdődött és szerdán délután a terem verseny helyosztóival ért véget Európa egyik legnagyobb röplabdás seregszemléje. A terem Eötvös Kupán három napon keresztül küzdöttek a csapatok a minél jobb helyezésekért.

Első nap a debreceni helyszíneken kívül Derecskén, a Városi Sportcsarnokban is pattogott a labda.

A lányoknál ismét sikerült jó mezőnyt összehozni. Több olyan csapat is nevezett, akik korábban már vagy nyertek Eötvös Kupát, vagy az élmezőnyben végeztek. Közülük a vajdasági Kikinda, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov, a korábbi amatőr diákolimpiai bajnok Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, a hazájában minden korosztályban bajnok máltai Swieqi Phoenix VC, a hazai bajnokságban országos szinten is eredményes MTK Budapest, valamint a legutóbbi két évben győztes Eötvös DSE is éremesélyesnek számított.

A Komarno gárdája

Forrás: Eötvös DSE

Különdíjasok

Az első játéknapon 10 csoport mérkőzéseire került sor. A csoportok első két helyezettjei jutottak a felsőházba, ahol a csoportelsők a csoportmásodikokkal keresztjátékot játszottak. A keddi nap zárásaként a csapatok felvonultak a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Házban. A hölgyeknél a legjobb 8 közé az MTK, a GZOK Kikinda, a Szolnoki Sportcentrum, a lengyel Lesko, az ELBA Presov, a máltai Swieqi Phoenix VC, az OK KI Kikinda és az Eötvös DSE kerültek. A legjobb 4 közé kerülésért a Swieqi Phoenix VC a GZOK Kikindát, az MTK a másik kikindai csapatot, az ELBA Presov a Leskót, míg a Szolnoki Sportcentrum a házigazda Eötvös DSE-ét győzte le. (Az Eötvös DSE legidősebb csapata a torna során összesen hét győzelmet aratott és mindössze egy minimális különbségű vereséget szenvedett, ami most az ötödik helyhez volt elég.)

Végül a győzelmet a máltai együttes szerezte meg az MTK előtt, a bronzérmet pedig a Szolnoki Sportcentrum játékosai vehették át Dr. Szekeres Antaltól, Debrecen jegyzőjétől.

A fiúknál 12 csapat nevezett. Itt is az első két csapat jutott a felsőházba, majd a keresztjátokék győztesei egy hármas körmérkőzés keretében döntötték el az érmek sorsát. .

A különdíjasok Szentirmai Lászlótól vehették át az általa készített kerámiákat.