Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű, évente visszatérő sportrendezvénye az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna, melyen a kezdetektől mostanáig összesen 5 földrész 60 országából vettek részt játékosok. Ez a szám valószínűleg idén ismét emelkedni fog, mert most először szerepelnek játékosok Mongóliából és Izlandról. Mongóliából két hölgy, Izlandról pedig válogatott férfi játékosok érkeznek. Az izlandi játékosok közül Hafsteinn Már Sigurðsson és Atli Fannar Pétursson egyaránt 14-szeres válogatottak, míg Kristinn Freyr Ómarsson nyolcszor volt eddig válogatott. Utóbbi játékos a litván Janis Novikovs párjaként indul a strandröplabda versenyen – számoltak be róla közleményükben a szervezők.

Az elmúlt években több korosztályos terem válogatott is részt vett a tornán, a hazaiakon kívül például Algériából, Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katarból, Kazahsztánból, Romániából, Svájcból, Tajvanról és Tunéziából. A válogatottakon kívül neves klubcsapatok is érkeztek például az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Finnországból, Kínából, Dániából, Észtországból, Hollandiából, Lettországból. A strandröplabdások még egzotikusabb országokból utaztak ide, hiszen az elmúlt években Vanuatu vagy például Kenya válogatott sportolói is játszottak a versenyen.

Címvédőként indul az Eötvös csapata

A lányoknál eddig 28 teremcsapat regisztrált. Több olyan csapat is visszatér, amelyik az elmúlt években már többször versenyzett az Eötvös Kupán, többek között a máltai Swieqi Phoenix Volleyball Club, a lengyel San Lesko, a szerb Kikinda, a nagyváradi LPS Bihorul Oradea, a felvidéki Eperjes, Debrecen finn testvérvárosából ismét érkezik csapat, a kassai GT12 pedig immár tizenkilencedik alkalommal vesz részt a tornán. A hazaiak közül többek között a Szolnoki Sportcentrum, az MTK, az Újfehértó is visszatérő vendégei a versenynek. A rendező egyesület, az Eötvös DSE is több csapattal indul, ráadásul a legutóbbi két kupát sikerült megnyerniük. A fiúknál is erős lesz a mezőny, hiszen többek között a VK Spartak UJS Komárno, a DEAC, az LPS Bihorul Oradea és a Vegyész RC Kazincbarcika is a nevezett csapatok között van.

Először augusztus 19-én a leány, női, fiú és férfi párosok strandröplabda Eötvös Kupájára kerül sor Hajdúnánáson. Augusztus 19-én a vegyes párosok is összemérhetik tudásukat ugyancsak Nánáson. A terem Eötvös Kupát augusztus 21. és 23. között rendezik.

A szervezők a szabad helyekre még várják a terem csapatok és a strandröplabda párosok jelentkezését az [email protected] e-mail címen.

Több információ, a résztvevő strandröplabda-párosok és terem csapatok nevei, illetve képei megtalálhatók a verseny honlapján: http://eotvoscup.fw.hu, valamint a verseny új honlapján: http://eotvoscup.hu/.