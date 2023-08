A cívisvárosban, a 3X3 Women’s Series Debrecen legizgalmasabb találkozói maradtak a hétfői napra. A remek vasárnapi teljesítménynek és a kiváló szurkolásnak köszönhetően mind a két magyar csapat továbbjutott a negyeddöntőkbe.

A Győr égisze alatt játszó négyes az azeri Neftchi ellen lépett pályára nem sokkal 19 óra után. A vendégek számítottak az esélyesebbnek, azonban a mieink – többek között a debreceni származású Kravjánszki-Medgyessy Dóra pontjaival is teljesen kiegyenlített meccset játszottak a favorit ellen. Rendkívüli izgalmak közepette teltek a másodpercek, a 21-ig tartó csatában szinte végig döntetlen volt az állás a kijelzőn, sőt a rendes játékidő – 10 perc – leteltét követően is 17–17 volt az eredmény.

A hosszabbításban az a csapat nyert, amelyik hamarabb tett szert két pontos előnyre. A Neftchi egy távoli próbálkozással közel járt, de a debreceni palánk a magyarokkal volt.

Tapintható volt a feszültség, ezért sokáig nem született pont, ám egy azeri dupla végül behullott, ezzel a vendégek jutottak be az elődöntőbe.

A Győr szoros vereségét követően a magyar válogatott lépett pályára, amely Ausztria ellen igyekezett kivívni a továbbjutást a legjobb négy közé. Jobban kezdtek a fizikailag kifejezetten erős osztrákok, azonban a mieink felvették a kesztyűt ellenük. 3–1-es vendég vezetést követően a nemzeti együttes fordítani tudott. Tóth Orsiék szerencsére tartották és minimálisan növelték is az előnyüket a 10 perces játékidő feléhez közeledve. Aztán finoman szólva is érdekes jelenetek játszódtak le a pályán: Jáhni Zsófiát támadás közben egyszerűen orrba könyökölte az egyik osztrák kosaras, ezért vérző orral és nagy fájdalmakkal ki kellett ülnie. Így viszont hosszú percekig csere nélkül voltak kénytelenek játszani a mieink. A magyar csajok ennek ellenére növelték az előnyüket és a végére Jáhni Zsófi is visszatérhetett az ápolását követően.

Az utolsó percekben csak úgy záporoztak a kosarak, de az egészen hektikus játékból végül a nemzeti csapatunk jött ki győztesen, és 18–16-os sikerével bejutott az elődöntőbe.

Az első mérkőzésen – ami már a fináléról döntött – Düsseldorf csapott össze a litván válogatottal és a németek 19–13-as sikerrel elsőként jutottak a döntőbe. A magyar válogatott a Győrt búcsúztató Neftchi ellen küzdhetett meg az elődöntőben, úgyis kezdtek Weninger Virágék mint akik véresen komolyan veszik a revansot. Már 4–0-ra mentek a hazaiak, amikor felébredt az azeri gárda és nagy erőkkel nekilátott a pontgyártásnak.

A lányaink hatalmas küzdelemre késztették a végső győzelemre is esélyes Neftchi gárdáját, azonban az idő feléhez közeledve kezdtek meglépni a vendégek. Weininger Virág és Tóth Orsolya is hozták a pontokat annak érdekében, hogy legyen esély felzárkózni az azeriekre.

Az ellenfélnek végül nem volt szükségük 10 percre, hogy elérjék a bűvös 21-es számot, 7 perc 29 másodperc alatt legyőzték a mieinket 22–14-re.

Jáhni Zsófiék nagyot küzdöttek, de ahogy korábban, most is vereséget szenvedtek a Neftchitől.

A debreceni 3X3-as fieszta kedden szünetel, aztán szerdától pedig kezdődik az U18-as női és férfi világbajnokság.