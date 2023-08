Folytatódott Debrecenben a 3x3-as kosárlabda-fieszta vasárnap is. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a magyarok már szombaton kiestek a World Tour Masters tornáról. A megmérettetésen az első mérkőzés ezúttal az UB-é és a Tel Avivé volt, itt 20–21-re az izraeliek nyertek. A folytatásban a Miami aratott 21–18-s győzelmet, majd következett a Miami-Amsterdam meccs, amelyen az amerikaiak 21–18-ra győztek. Igazi meccsdömping volt Debrecenben, rögtön utána a Paris nézett farkasszemet a Raudonvarisszal, az összecsapást a litvánok nyertek 20–21-re.

A folytatásban az Antwerp játszott a kínai Hangzhou együttesével, s a belgák jutottak tovább. Az elődöntőkben Tel Aviv–Miami és Raudondvaris–Antwerp találkozót rendeztek. Az elsőn az izraeliek bizonyultak jobbnak, 21–20-ra verték az amerikai csapatot. A fináléban az ellenfelük Raudondvaris volt, akik a belgák ellen is sikert arattak. A döntő a végletekig kiegyenlített csatát hozott, amelyben végül a litvánok bizonyultak jobbnak 21–20-ra, így ők lettek az elsők.

Pályán a magyarok is

A férfiak versenyével párhuzamosan vasárnap elrajtolt a Women's Series is a debreceni főtéren. A sorozat a 2019-es debütálása után először tért vissza a cívisvárosba, a vasárnapi csoportmeccsek után hétfőn bonyolítják le az egyenes kieséses szakaszt. A hölgyeknél két hazai vonatkozású négyes is indult, a magyar válogatott mellett a Győr csapatáért is szoríthatunk. A nemzeti csapat vasárnap 19–15-re nyert Litvánia ellen, és Lettországot is megverte 18–5-re.