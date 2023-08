Kijött a teniszezők legfrisebb világranglistája hétfőn: a hölgyek mezőnyében a Hajdúszoboszló SE kiválósága, Bondár Anna két helyet rontva jelenleg a 128. helyen áll. Anna a US Open egyéni küzdelmeiben a selejtezőben búcsúzott múlt héten, szerdán azonban újra bizonyíthat párosban, Babos Tímeával az oldalán, aki szintén kiesett a selejtező második körében.

A férfiak között a szoboszlóiakat erősítő Marozsán Fábián kilenc pozícióval lentebb csúszott, így most a 92. Fábi alanyi jogon indulhat a US Open főtáblás küzdelmeiben, ma 17 órától a francia Gasquet ellen meccsel. Riválisa 19. alkalommal vesz részt az amerikai keménypályás Grand Slam-versenyen. A HSE szép jövő előtt álló fiatal tehetsége, Fajta Péter is kilenc helyet rontott, a legújabb listán az 539. helyet birtokolja.