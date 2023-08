A volt top 10-es David Goffintól kaptam ki, szerencsés vesztesként nem sokat edzettem előtte, de így is nagyon kedves emlék marad, mint ahogy például Umag is, ahol először indultam ATP-versenyen alanyi jogon főtáblásként. Most a US Open után az a cél, hogy közelebb kerüljek a top 50-hez, és challengerek helyett ATP-tornákon induljak. Nagy titkok nincsenek, amit csinálok, azt kell még jobban csinálnom