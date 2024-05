Alig néhány nappal ezelőtt jelentették be, hogy új parkoló épül a Vénkertben, csütörtök este újabb örömteli hírről számolt be közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere. Mint azt a bejegyzésében írta, a Vénkert talán utolsó felújításra váró területe is megszépül.

Egyeztettem a kivitelezővel és az Ibolya utca 23. szám mögötti ingatlan helyén egy élelmiszerbolt kialakítása van folyamatban, mely előreláthatólag idén augusztustól várja majd vásárlóit

– olvasható a híradásban. Az alpolgármester, aki a Vénkert önkormányzati képviselője is egyben, hozzátette, jelen esetben nem állami, vagy önkormányzati beruházásról van szó, viszont üdvözöl minden olyan kezdeményezést, mely az itt élők életkörülményeinek javulását, komfortérzetének növelését eredményezi.