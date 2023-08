Nagyszerű apropó kapcsán hívták össze a sajtó képviselőit pénteken délután: a Hungarospa Sportcentrum teniszpályáján jelentették be, hogy a HSE egy újabb szép jövő előtt álló sportolót szerződtetett le. Fajta Péter jelenleg a férfi teniszezők világranglistájának 523. helyén áll, és eltökélt szándéka, hogy két éven belül a top 200 környékére verekedje be magát.

A sajtótákézoztatón Tumbász József, a HSE alelnöke, és egyben tenisz szakosztályának vezetője elmondta, mintegy másfél évvel ezelőtt beszélt először Péterrel az esetleges átigazolásáról, azonban akkor még nem ált módjában a klubnak egy újabb nagy reménységet támogatni. Azóta azonban szponzorokra leltek, és többek között a város segítségével létrejöhetett a megegyezés, múlt héten a szerződést is aláírták.

– Peti személyében egy fiatal, feltörekvő teniszező került az egyesületünk kötelékébe, aki még csak 21 éves, de már válogatott kerettag. Bízunk benne, hogy amiként Bondár Anna és Marozsán Fábián, úgy ő is szárnyakra kap nálunk. Reméljük, pár éven belül eléri a top 100-as szintet.

Hiába hívták az amerikaiak

Fajta Pétertől megtudtuk, hét évesen kezdett teniszezni, és három esztendővel később már bekerült a válogatottba. A juniorok között egyre fentebb lépdelt a ranglistán, Australian Openen és Roland Garroson is szerepelt. Davis-kupa kerettag, már be is mutatkozott a legjobbak között, akikkel szeptemberben a törökökkel mérkőznek majd meg. Kiderült, az utóbbi hónapokban kisebb térdproblémával küszködött, de jó úton halad a teljes felépülés felé, év végére be akarja magát küzdeni a top 300-ba, majd két éven belül újabb 100 helyet lépne előre.

– Nagyon örülök, hogy immár én is a szoboszlói színeket képviselve versenyezhetek. Budapesten, a Magyar Tenisz Szövetségnél edzem 15 éves korom óta, a szoboszlói klub utazóedzőjével, Pataki Márkkal is többször mentem már versenyre, remek viszony alakult ki köztünk, tornagyőzelemnek is örülhettünk.

A junioroknál egy igen nívós viadalnak számít az Orange Bowl, melyen egyéniben sikerült döntőt játszanom, párosban pedig nyertünk, erre nagyon büszke vagyok, ahogyan arra is, hogy Grand Slam tornákon is indulhattam.

Magyar bajnokságon is tudtam már nyerni egyéniben és párosban is, a juniorok és felnőttek között egyaránt – válaszolta érdeklődésünkre Fajta Péter, akit hiába csábították az amerikai egyetemek. – Tavaly érettségiztem, nagyon sok megkeresést kaptam amerikai egyetemektől, hogy menjek ki ösztöndíjjal teniszezni, illetve taulni, én viszont azt választottam, hogy maradok, inkább megpróbálom a profi karriert, és csak a teniszre koncentrálok. Úgy hiszem, ha nem hátráltat sérülés, képes vagyok klasszis teljesítményre, remélem, egyre jobbá tudok válni, és szép eredményeket fogok elérni – bizakodott.