Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Debreceni Sakkbarátok Klubja a KARSOL Nemzetközi Sakkversenyt. A rangos megmérettetésre rekord létszámban, 3 országból mintegy 144-en nevezek, s jelentek meg vasárnap Nyíradonyban. A torna presztízsét növelte, hogy több FIDE mester is részt vett rajta, illetve a legmagasabban jegyzett induló Balog Imre 2616 ÉLŐ ponttal, aki Magyarország TOP 3. játékosa. A rendezvény helyszínéül szolgáló nagyterem teljesen megtelt, a kezdés előtt az összes versenyző elfoglalta az asztalokat. A legidősebb sportoló 83, míg a legfiatalabb 5 éves volt.

Forrás: Molnár Péter

Az esemény megnyitóján Tasó László, országgyűlési képviselő kiemelte, a sport mindig közösségre nevel. – Nagyon örülök annak, hogy ennyi ismerős arccal találkozhattam itt. Óriási jelentősége van annak, hogy Nyíradonyban nemzetközi versenyt rendezhetünk.

Az egyik célja a rendezvénynek, hogy a fiatalok is megismerkedhessenek a sakkal, amely csakúgy, mint minden sportág, közösségre nevel. Alig várom, hogy lássam a sok gondolkozó ifjút, akikből akár a világ legjobbja is lehet egyszer. Én is játszottam régen, természetesen édesapámtól láttam.

– Kifejezetten jó érzés, hogy ilyen erős közösség van városunkban, ennek is tudható be a sikeres szervezés. A sport által barátságokat is lehet kötni, remélem, ez így lesz a jelenlévőknél is. Bízom benne, hogy ennek a kezdeményezésnek sosem lesz vége, és sok-sok évig otthont adhatunk a KARSOL Nemzetközi Sakkversenynek – fogalmazott a politikus, aki ezt követően néhány lépés erejéig ki is próbálta magát a játékban.

OK