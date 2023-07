Még nem is olyan régen a Debreceni VSC labdarúgóinak bajnoki bronzérmét ünnepeltük a Nagyerdei Stadionban, és már itt is az új idény. A Loki megjárta Örményországot, ahol 1–0-s előnyre tett szert az Alashkert elleni Európa Konferencia Liga selejtezős párharcában. A visszavágó csütörtökön lesz a cívisvárosban, de addig sem unatkoznak majd a fiúk, hiszen hétfőn este, az OTP Bank Liga nyitófordulójában a Mezőkövesd érkezik a Nagyerdei Stadionba.

A mérkőzés előtt a DVSC saját nevelésű futballistája, Szécsi Márk nyilatkozott portálunknak, elsőként a EKL-kalandról említést téve. – Számítottunk rá, hogy nagyon meleg lesz, illetve Hayk Hovakimyan, a klub örmény sportigazgatója felkészített minket, hogy maga a levegő is másabb a hazájában. Ezért is érkeztünk már kedden, hogy valamennyire meg tudjuk szokni a környezetet – mondta.

A Loki szélsőként és támadóként is bevethető labdarúgója úgy véli, jól kezdték az összecsapást. – Ha az első félidőben lövünk hármat, akkor sem szólhattak volna egy szót sem. Sajnos nem jött össze, de a szünet után jókor szereztünk vezetést, így összességében hoztuk a kötelezőt, és előnnyel várhatjuk a visszavágót – tette hozzá.

Hosszú volt a hazaút

Szécsi Márk kipihentnek érzi magát, bár elárulta, hogy a visszaút nem pontosan a tervek szerint ment. Még csütörtök este 2 órát kellett várakoznia az együttesnek a repülőgépen, mert nem engedtek őket felszállni, így hajnal 4 óra körül értek haza a fiúk. – Pénteken nyilván pihentünk egyet, aztán a szombat és a vasárnap a regenerálódással, felfrissüléssel és a Mezőkövesd elleni készülődéssel telik. Az edzői stáb majd eldönti, hogy ki kap lehetőséget a hétfő esti mérkőzésen.

Sűrű a programunk, hiszen csütörtökön már jön a visszavágó az Alashkert ellen, de az elmúlt hetekben erre készültünk, azért dolgoztunk keményen, hogy ilyen menetrend mellett is jó állapotban legyünk

– fogalmazott.

A Loki remek formában zárta az előző bajnokságot, ezért többünkben megfogalmazódott a gondolat, hogy tarthatott volna még egy kicsit a szezon, azonban Szécsi Márknak így is meglehetősen hosszúra sikeredett. – A 2021-2022-es idény végén tértem vissza egy térdműtétből, ezért a tavaly nyár nekem végig munkával telt, utána jött a felkészülési időszak, majd a szezonrajt.

Elég hosszúra nyúlt így ez az időszak, ezért jól jött egy kis pihenés, de természetesen már nagyon vártuk az új kihívásokat

– jegyezte meg.

Ismerős arc

A DVSC aktuális ellenfele a 2022-2023-as szezonban a hetedik helyen végzett, és a DVSC ellen a három mérkőzésből egyet tudott megnyerni, a másik kettőn a piros-fehérek diadalmaskodtak. A Kövesd kapcsán érdemes megemlíteni, hogy többek között Dino Besirovic távozott, ami érzékeny veszteség lehet. Az új szerzemények listáján viszont ott van Kovácsik Ádám, a magyar válogatottban is bemutatkozó kapus, illetve egy régi ismerős, a korábban a Lokiban is megforduló Ugrai Roland is. Talán senkinek nem kell bemutatni, hogy milyen veszélyeket rejt az ellenfélre nézve az ő játéka.

A Debreceni VSC–Mezőkövesd Zsóry FC bajnoki tehát hétfőn este 20 órától lesz a Nagyerdei Stadionban.

Az sajnos már biztos, hogy a csütörtöki meccsen sérülést szenvedő Ferenczi János nem állhat Szrdjan Blagojevicsék rendelkezésére, mert a vizsgálatok megállapították, hogy részleges bokaszalag-szakadást szenvedett. A Loki válogatott balhátvédje így több hetes kihagyás elé néz.