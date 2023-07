Hosszú évek után csütörtökön megkezdte szereplését a DVSC csapata az Európa Konferencia-Ligában. Szrdjan Blagojevics együttese Örményországba látogatott, ahol az Alashkerttel nézett farkasszemet a magyar idő szerint 17 órakor kezdődő európai kupameccsen. A találkozót megelőzően talán nem volt túlzó kijelentés, hogy a cívisvárosi alakulat volt az esélyesebb, ugyanakkor jelzésértékű lehetett a tény, hogy a házigazdág előző párharcuk visszavágóját 6–1-re nyerték Montenegróban. A Vasutas szerb vezetőedzője a találkozót megelőzően is méltatta a riválist, de hangsúlyozta: bíznak magukban.

Fényes napsütésben hangzott el a kezdősípszó a találkozón, amelyet a DVSC kezdett piros szerelésben, míg a hazaiak fehérben léptek pályára. Az első percben ajándékba kapott egy labdát az Alashkert Megyeritől, de nem alakult ki különösebb veszély a hajdúsági kapu előtt. A válasz hamar érkezett, Dzsudzsák Balázs elé került a labda, aki 15 méterről azonnal bombázott, de a kapufa megmentette a hazaiakat, majd ismét a csapatkapitány próbálkozott, de Cancarevic hatalmasat mentett, s Kiziridisz próbálkozásánál magához is ölelte a játékszert. Élénken kezdődött az összecsapás, Megyerinek is hamar védenie kellett Manrique eladott labdája után. A vendéglátók láthatóan felkészültek a Loki játékából, magasan támadtak le, ez pedig okozott fejtörést a piros mezes védelemnek. Pár pillanattal később Szécsi Márk hozhatta volna ziccerbe Dzsudzsák Balázst, de inkább a lövést választotta, a kísérlet pedig elkerülte a kaput.

A 11. minutumban fantasztikus szögletvariáció után próbálkozhatott Dorian Babunszki, de az élete napját kifogó Cancarevic ismét mentett. A félidő feléhez közeledve visszább vettek a csapatok a kezdeti rohanásból, ám továbbra is debreceniek diktálták az iramot. A 22. percben is nagy helyzet maradt ki, Loncsar törte el a labdát, és Babunszki sem talált a kapuba. A játékrész végéhez közeledve Lagator rongyolt ki a védelemből, Akdon pedig egy az egyben vezethette volna Megyerire a jáékszert, de Ferenczi János hatalmasat mentett, így nem kellett izgulnia a portásnak.

Rossz szó aligha érheti Kiziridiszéket, hiszen az első fél órában hétszer próbálkoztak a játékosok, s ötnél Cancarevicnek kellett résen lennie. Ferenczi János korábban komoly rúgást kapott a jobb bokájára, amely után még megpróbálta a folytatást a balhátvéd, de a 41. percben Romancsuk váltotta a válogatott futballistát. A változtatás szerkezeti átalakítást is eredményezett: Manrique vette fel a balhátvéd pozíciót, Lagator a középpályára került, míg Romancsuk lett Dreskovics párja a védelemben. A szünetig nem született gól, így 0–0-val mehettek az öltözőbe a csapatok.

A fordulást követően már villanyfényben gyűrték egymást a felek, s Kiziridisz kétszer is helyzetbe került, de Cancarevic nyerte párbajukat.

Aligha kezdhette volna jobban a játékrészt a Loki, Dorian Babunszki húzott el a szélen, majd középre tett, Loncsar pedih kíméletlenül kihasználta a lehetőséget, s megszerezte a vezető gólt (0–1).

Az Alashkert sem feltartott kezekkel folytatta a meccset, s Khurtsidze kis híján ki is egyenlített. Nagy kedvvel játszott a továbbiakban is a Vasutas, Manrique kapott szép összejáték végén labdát, majd centerezett középre, de Babunszki a gólpassza után nem tudott feliratkozni a góllövők közé. Gyönyörűen futballozott a DVSC a második félidőben is, több alkalommal csak nyomozták a labdát az Alashkert védői. Ugyan kontrollálta az összecsapást a debreceni alakulat, néha így is sikerült eljutni Megyeri Balázs kapuja elé a fehér mezeseknek, de a Vasutas 16-os számú játékosa jelentette a végállomást Floreséknek. Kicsit a Fortuna is Dzsudzsák Balázsék mellett volt, hiszen egy rossz szabadrúgásvariáció után eladta a labdát a Loki, az örmények pedig veszélyesen, emberelőnyben rohantak a cívisvárosi kapura, de a játékvezetőt lest ítélt, ami hamar kiderült, rossz döntésnek bizonyult. Szrdjan Blagojevics az utolsó 20 minutumra kettőt is cserélt: Kiziridiszt és Szécsit a két nyári szerzemény, Oliveira és Domingues váltotta. A hajdúságiak az utolsó 10 percre is igyekezték diktálni az iramot és szépen játszani, de az lehetett az ember érzése, megfelelő eredmény a 0-1 is a jövő heti visszavágó előtt. Az előnyt azonban ismét Megyeri Balázsnak köszönhették a társak, a 80. percben hatalmasat mentett a kapus. Az utolsó percekre fokozódott a hazaiak nyomása, de állta a sarat a Loki védelme. A 93. percben Bárány lépett ki ziccerben, s buktatták, de a játékvezető sípja néma maradt. Pár pillanattal később Bódinak volt még egy szabadrúgása, de több gól nem született a találkozón, így a DVSC 1–0-ra megnyerte a párharc első meccsét.

A tények: