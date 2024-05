Örömhírről számolt be közösségi oldalán Barcsa Lajos alpolgármester, ebben az évben is folytatódik a debreceni önkormányzat népszerű kezdeményezése: idén is ingyen kaphatnak virágot a debreceniek.

Elsőként a Vénkert lakói örülhetnek a pompázatos virágok hadának. A korábbi évek sikerein felbuzdulva május 15-én két helyszínen is élhetnek majd a lehetőséggel a 15-ös körzet lakói, előbb a Vénkerti Általános Iskolában 16 órától, majd a Lilla Téri Általános Iskolában 18 órától találhatnak új gazdára a cserépcsodák.

A korábbi évek tapasztalatainak megfelelőn begóniát, díszcsalánt, bársonyvirágot, petúniát, lobéliát, valamint álló és futó muskátlit is hazavihetnek majd a kertészkedés cívisvárosi szerelmesei.

Az alpolgármester posztjában arra is felhívta a figyelmet, az igénylők lakcímkártyát és személyi igazolványt feltétlenül vigyenek magukkal az akcióra.

Amint tudomásunkra jut a többi körzetben mikor kerül sor hasonló akcióra, cikkünk frissül.