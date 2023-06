Álomszerű rajtot vett a magyar csapat a debreceni rendezésű U19-es férfi kosárlabda-világbajnokságon, hiszen szombaton Dél-Koreát, míg vasárnap Argentínát győzték le Váradi Kornél tanítványai. A dél-amerikaik ellen végig kiélezett, szoros meccset játszottak a mieink, akiknek szárnyakat adott a Főnix Arénába kilátogató több mint 3000 néző. Ennek, és Hegedűs Brúnóék töretlen harci szellemének volt köszönhető a bravúros eredmény.

A DEAC játékosa a Haonnak elmondta, ő előzetesen is képesnek tartotta csapatát az argentinok legyőzésére. – Köszönjük szépen a nézők támogatását, talán nem is tudják, milyen sokat jelent ez nekünk! Küzdöttünk, harcoltunk, jól jöttek ki a dobásaink, megérdemelten nyertünk.

Azt kérte az edzőnk is, hogy harcoljunk, legyünk férfiak és csapatként verjük meg őket, szerencsére sikerült.

Nehezen lendült bele mindkét gárda, emiatt egyik sem tudott ellépni a másiktól, ám ahogy haladt előre a meccs, úgy jöttünk bele – elevenítette fel a kiválóan kosarazó, 15 pontot szerző Hegedűs Brúnó.

A DEAC játékosa elmondta, lehetett érezni az argentinokon, meglepte őket, hogy ilyen harcosan játszott a magyar csapat, emiatt az idő múlásával egyre idegesebbek lettek, ami a mieink malmára hajtotta a vizet.

Sosem felejti el

A kosarasnak három triplát is szerzett a mérkőzésen, lélektani szempontból az első különösen fontos volt mind neki, mind a csapatnak. – Nagyon szép pillant volt számomra, szerintem örökké emlékezni fogok rá.

A harmadik negyedben jártunk, előtte nem sokkal volt egy elpasszolt labdám, de akkor egyből bevillant az edzőnk intelme, hogy ha hibázunk is, ne essünk szét, hanem menjünk tovább, és csak a következő megmozdulásra fókuszáljunk.

Így is tettem, szerencsére be is ment a tripla. Fontos volt, mert azzal jöttünk vissza három pontra – mondta el Hegedűs Brúnó, hozzátéve,a törökökből is felkészülnek, aztán kimennek a pályára, és lesz, ahogy lesz.

Váradi Kornél

Fotó: KISS ANNAMARIE HAON / Forrás: Kiss Annamarie

Építgetik tovább a dolgaikat

Váradi Kornél szövetségi edző jó szokásához híven végig együtt élt a játékkal, az oldalvonal mellől segítette tanítványait. A szakember úgy látta, csapatának sikerült végig a tartania magát a mérkőzéstervhez. – Az első félidőben kicsit több pontot engedtünk nekik a kelleténél, de aztán limitálni tudtuk a gyors indításaikat, ami a fő fegyverük. A további célunk ugyanaz, mint eddig: élvezni minden pillanatot azzal a lelkesedéssel és karakterrel, amit mutatunk, azt a rendszert építve tovább, amit elkezdtünk másfél éve. Gratulálok a srácoknak, köszönjük a nézőknek a hatalmas biztatást! Végig mellettünk voltak, a legnehezebb pillanatokban is, rengeteg erőt adtak nekünk.

Törökország a csoport legerősebb ellenfele, de ugyanúgy készülünk, építgetjük a dolgainkat, mint eddig tettük.

Kihasználjuk a pihenőnapot, mert vannak sérült játékosaink. De most ez erről szól, fölépítjük magunkat a következő meccsre, és ugyanezzel a hozzáállással megyünk tovább, hogy büszkén képviseljük a magyar kosárlabdát és azokat az embereket, akik a lelátón, vagy a tévé előtt drukkolnak nekünk – nyilatkozta a szakember.