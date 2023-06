Kétpontos (11–13) argentin vezetésnél fordultak a második tíz percre a felek. Továbbra sem temette maga alá a csapatokat a kosárözön, ám Meszlényi Róbert trojkája azt jelentette, számunkra hozott szerencsét a 13. perc (16–13). Schmera Gergely hármasával 22–17 volt ide, rögtön időt is kért Mauro Polla argentin szövetségi edző.

Zúgott a Hajrá, Magyarország!, 29–19-nél pedig az újabb dél-amerikai időkérést jelző dudaszó hasított a csarnok légterébe.

Ahogy illik, a közönség elszámolt egyesével tízig, jelezve, hogy megvan a lélektani határ. Sajnos pár pillanat múlva már azt kellett számba venni, hogy maradt-e a fórból, mert villámgyorsan elolvadt az előny (31–31). A félidő utolsó hazai támadása előtt időt kért a magyar kispad annak érdekében, hogy alaposan átbeszéljék, melyik figurát is kellene elővenni. Sajnos az ellenfélnek sikerült kosarat szereznie, így 33–31-es vendégelőnynél vonultak pihenőre az alakulatok.

Nőtt a feszültség

Ismét Csendes Péter nyitotta pontok sorát, triplája után – rossz szóviccel élve – nem maradt csendben egy magyar torok sem a lelátón. Ám aztán az argentinok ragadták magukhoz a kezdeményezést, és a 25. percben 36–44-nél újabb hazai fejtágításra volt szükség, nehogy elmenjen a meccs. Hegedűs Brúnó szép hármasa után kettőre zárkóztunk, Ságodi Róbert büntetője után már csak egy volt közte (29. perc, 45–46).

Forrás: Kiss Annamarie

Az utolsó negyedre 51–48-as vendégelőnynél fordult a két gárda, Csuti Kornél dupláját követően ismét csak egy volt közte. Érezhetően nőtt a feszültség mind a pályán, mind a kispadoknál, Meszlényi Róbertre sportszerűtlen hibát fújtak a játékvezetők, ami éktelen haragra gerjesztette a nézőket. Aztán a másik oldalon is megítéltek egy technikait, Csátaljay Péter pedig pontra is váltotta. Hegedűs Brúnó két büntetője után már nálunk volt az előny (60–58), érkezett is az argentin időkérés.

Zúgott a Ria, ria Hungária!, a csapat pedig magába szívta a lelátóról érkező energiát, és négy minutummal a vége előtt hét ponttal mentek Váradi Kornél fiai.

Az argentinoknak 1 tizedmásodperce volt csodát tenni, szerencsére nem sikerült, végül 67–66-ra győztek a mieink, joggal szólt a Szép volt, fiúk! a lelátóról!

Egy napot szusszanhatnak a srácok, mert legközelebb kedden lépnek pályára Törökország ellen, 17.30-tól a Főnixben.

