Ahogy arról portálunkon rendszeresen beszámoltunk, szombaton megkezdődik az a férfi U19-es kosárlabda-világbajnokság Debrecenben. A július 2-ig tartó eseményen 16 ország válogatottja képviselteti magát, melyre az elmúlt év kontinenstornáiról tudták kvalifikálni magukat a csapatok.

Magyarország házigazdaként szerzett jogot az indulásra, a mieink a D csoportba kaptak besorolást Dél-Korea, Argentína és Törökország társaságában.

Az első három mérkőzést követően az alakulatok a csoportban elért helyezésnek megfelelően kapnak ellenfelet a legjobb tizenhat között. Ezt követően pedig két ágon folytatják, a negyeddöntők mellett az alsó ágon a 9-16. helyért küzdhetnek a fiatalok. A torna párhuzamosan két helyszínen zajlik majd, a Főnix Aréna mellett az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban pattogtanak majd a világ legtehetségesebb játékosai. A magyarok mérőzései a Főnixben lesznek, melyeket az M4 Sport is élőben közvetít, remélhetőleg ez nem rak majd plusz terheket a mieink vállára.

Nincs rajtuk teher

A gárda szövetségi edzője, Váradi Kornél maga is kíváncsi, mire lesz képes együttese: – Amikor belevágtunk ebbe az egészbe, tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz a világbajnokságon – hangsúlyozta a Haonnak. – A csoportellenfeleink is jóval előrébb vannak rangsorolva, talán Dél-Korea van hozzánk a legközelebb, bár ők is Ázsia-bajnokok. Az argentin és a török kosárlabdát nem kell bemutatni, mindig is a világelithez tartoztak. Mi annak örülünk, hogy egy ilyen lehetőség adódott számunkra. Ezt köszönjük a nemzetközi és a magyar kosárlabda szövetségnek, Debrecen városának, a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központnak pedig a támogatást ebben az egész projektben.

Nincs teher rajtunk, amit el tudtunk végezni munkát, azt megtettük. Ez egy állomás, amit élvezni akarunk.

A mi célunk az, hogy versenyképesek legyünk, és nézzük meg hol tartunk a világelithez képest, de az igazi felmérő az majd jövőre az U20-as Európa-bajnokság lesz – nyilatkozta portálunknak Váradi Kornél.

A mieink Dél-Koreával vívják az első mérkőzésüket szombaton 17.30-tól.

MSZ

Az U19-es magyar válogatott kerete:

Csátaljay Péter, Cseh Botond, Csendes Péter, Csuti Kornél, Hajdu Péter, Hegedűs Brúnó (DEAC), Meszlényi Róbert, Pleesz Ádám, Ságodi Róbert (DEAC), Schmera Gergely, Tóth Patrik, Várszegi Ádám (DEAC). A magyar válogatott mérkőzései:

Szombat 17:30: Dél-Korea–Magyarország (Főnix Aréna)

Vasárnap 17:30: Magyarország–Argentína (Főnix Aréna)

Kedd 17:30: Magyarország–Törökország (Főnix Aréna) A csoportbeosztások:

A csoport: Kanada, Franciaország, Kína, Spanyolország

B csoport: Libanon, USA, Madagaszkár, Szlovénia

C csoport: Szerbia, Japán, Brazília, Egyiptom

D csoport: Argentína, Dél-Korea, Magyarország, Törökország