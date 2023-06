Három éven belül a harmadik nagypályás kosárlabda világverseny házigazdája lesz Debrecen, hiszen az U19-es es U17-es női vb-t követően ezúttal a tizenkilenc év alatti fiúk világbajnokságának ad otthont a cívisváros. A június 24. és július 2. között megrendezett esemény párhuzamosan két helyszínen zajlik majd, a Főnix Aréna mellett az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban küzdenek meg a világ legtehetségesebb játékosai.

Papp László polgármester

Forrás: KIss Annamarie



Ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a szervezők az Aquaticum Hotel Jupiter termében csütörtök délután. Az eseményen Papp László polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy a cívisváros lesz a házigazdája a világ egyik legnagyobb jelentőségű utánpótlás eseményének. – A Föld minden tájáról érkeznek csapatok, játékosok hozzánk. Köszönöm a nemzetközi kosárlabda szövetségnek (FIBA) a már hosszú évek óta tartó támogatását, amelynek köszönhetően már eddig is rengeteg nemzetközi kosárlabdaesemények helyszíne volt a város. Ez lesz a 29. kosárlabda világesemény nálunk, ami remek együttműködésre vall, és amit a nemzetközi szövetség is hangsúlyoz.

Minden nap 4-4 meccset rendeznek a Főnix Arénában és az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

Hogy mennyire jó az együttműködés a FIBA és a város között, annak lesz egy kézzelfogható példája is: július 1-én fogjuk felavatni a nemzetközi szövetség ajándékát, egy kosárlabdával dobó kezet ábrázoló alkotást. Ez egy nagyon szép szimbóluma a közös munkáknak – mondta el a polgármester, hangsúlyozva, ennek a vb-nek turisztikai és gazdasági hatása is van.

A trófea és az érmek

Forrás: KIss Annamarie

Sztárokból sem lesz hiány a debreceni rendezvényen, hiszen a jelen legnagyobb tehetségei mellett a múlt nagyjai is feltűnnek majd a lelátókon.

A Dallas Mavericks színeiben NBA bajnokicímet szerző, MVP és sokszoros All Star Dirk Nowitzki a világbajnokság utolsó napjaira érkezik meg, és ő lesz az, aki július 1-én 11 órától átadja majd a FIBA ajándékát a városnak.

De itt lesz az egykori litván válogatott, a Reál Madriddal és a Panathinaikosszal maradandót alkotó Jonas Maciulis is, aki előadást is tart majd a fiataloknak.

Annak idején 44 éve rendezték az első U19-es férfi kosárlabda vb-t Braziliában, a debreceni torna lesz a 16. ilyen jellegű világesemény. Eleinte négyévente került sor a világbajnokságokra, ám 2007 óta már minden második évben megmérkőzik egymással a világelit. A nyolcszoros bajnok USA mellett eddig egyetlen nemzet sem tudott kétszer diadalmaskodni, Jugoszlávia, Görögország, Spanyolország, Ausztrália, Szerbia, Litvánia és Kanada is egy-egy elsőséggel büszkélkedhet.

Az Egyesült Államok idén is favoritként érkezik Debrecenbe, hiszen a legutóbbi öt megmérettetést négyszer is aranyéremmel zárták.

Későbbi világsztárok

Magyarországon és világszerte is hatalmas az érdeklődés a rendezvény iránt, hiszen rengeteg tehetséges játékos érkezik Debrecenbe, akik közül sokan néhány éven belül biztosan a profi kosárlabdázás csúcsának tekinthető NBA-ben vagy az Euroligában fognak játszani. Az elmúlt évtizedekben rengeteg későbbi világsztár megfordult az U19-es világbajnokságokon, a jelenleg is a tengerentúli profi ligában játszók közül többek között Steph Curry, Nikola Jokics, Klay Thompson vagy Jayson Tatum is képviselte hazája válogatottját az utánpótlás tornán. A régi szupersztárok közül Vince Carter, Pau Gasol, Luis Scola, Toni Kukoe, Dejan Bodiroga. Andrew Bogut vagy éppen Gary Payton is szerepelt az aktuális világbajnokságokon.

Gilles Tonoli

Forrás: KIss Annamarie

Gilles Tonoli, a FIBA sport- és versenymenedzsere immár harmadik éve van Debrecenben kosárlabda esemény kapcsán. – Remek a kapcsolat a várossal és a szervezőkkel, talán a mostani lesz a legjelentősebb közös eseményünk. Évről évre több lett a közös tapasztalatunk, így jutottunk el fokozatosan odáig, hogy megszervezhessük a remélhetőleg eddigi legjobb U19-es világbajnokságot. A szövetség azon elképzelése, hogy három éven át ugyanaz a város rendezzen utánpótlás versenyt, új elképzelés volt, és bebizonyítottuk, ez életképes, mert Debrecen nagyon magas minőségű tornákat szervezett– mondta el a szakember.

Becsky István, a szervezőbizottság elnöje

Forrás: KIss Annamarie

Nívós torna előtt

A tornán 16 nemzet válogatottja képviselteti magát, melyre az elmúlt év kontinenstornáiról tudták kvalifikálni magukat. Magyarország házigazdaként szerzett jogot az indulásra. A sorsolást márciusban rendezték a Debreceni Református Kollégium Disztermében. Váradi Kornél tanítványai közepes erősségű csoportba kerültek, Dél-Korea, Argentína és Törökország lesz az ellenfelük. Az első három mérkőzést követően a csoportban elért helyezésnek megfelelően kapnak ellenfelet a legjobb tizenhat között, ezt követően pedig két ágon folytatják a válogatottak, a negyeddöntők mellett az alsó ágon a 9-16. helyért küzdhetnek a csapatok.

A szervezőbizottság nevében Becsky István elnök elmondta, úgy érzi, most értek fel a csúcsra , hiszen Magyarországon ilyen fontos utánpótlás esemény még nem volt a sportágban.

– Nagy siker ez a magyar kosárlabdának. Nívós torna előtt állunk, így a mi csapatunkra nem szabad nagy terhet rakni. Külön büszkék vagyunk rá, hogy három debreceni is ott van a keretben, remélem ők is hozzá tudnak járulni majd a csapat jó teljesítményéhez – fogalmazott a sportvezető.

A magyar együttest Ságodi Róbert, a DEAC játékosa képviselte a sajtótájékoztatón. – Ez egy remek lehetőség az egész csapat számára. Egy éve kezdtük a felkészülést, minden hónapban tudtunk közösen edzeni. Szerencsére a sérülések elkerültek bennünket, nincs rajtunk tehet, ki kell használnunk a lehetőségeinket – fogadkozott a debreceni kosaras.

MSZ

Csoportbeosztások és a magyar válogatott mérkőzései:

A csoport: Kanada, Franciaország, Kína, Spanyolország

B csoport: Libanon, USA, Madagaszkár, Szlovénia

C csoport: Szerbia, Japán, Brazília, Egyiptom

D csoport: Argentína, Dél-Korea, Magyarország, Törökország A magyar válogatott mérkőzései:

Június 24. 17:30 (Főnix Aréna) Dél-Korea–Magyarország

Június 25. 17:30 (Főnix Aréna) Magyarország–Argentína

Június 27. 17:30 (Főnix Aréna) Magyarország–Törökország