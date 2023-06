A DVSC két évvel meghosszabbította Hayk Hovakimyan sportigazgató szerződését. A klubhonlap által készített friss interjúban elárulta, hogyan látja az elmúlt szezont, és sok más érdekesség is kiderül.

Tavaly nyáron érkezett a DVSC-hez. Hogy érzi magát a klubnál, a városban?

Először is szeretnék gratulálni minden kedves DVSC-szurkolónak, nagyszerű szezon volt ez mindannyiunk számára, és a csapat nevében is újfent köszönöm az egész éves támogatásukat. A beilleszkedés a várakozásaimnál könnyebben ment, mivel már az első naptól fogva olyan emberek vettek körül Debrecenben, akik mindenben segítettek és támogattak engem, így nekik köszönhetően komfortosan éreztem magam, és könnyen tudtam alkalmazkodni. Bár sokszor jártam már korábban Magyarországon, ettől függetlenül új ország volt számomra, és mint tudjuk, minden ország futballpiacának megvannak a maga sajátosságai. Az igazat megvallva 2017-18-ban játékosmegfigyelőként a magyar bajnoksággal kiemelten foglalkoztam, így ennek köszönhetően sok kapcsolatra és információra tettem szert az országot illetően. Természetesen ennek ellenére is időre volt szükségem ahhoz, hogy kiismerjem az itteni viszonyokat. A szezon során egyébként volt egy titkos motivációm, amit úgy gondolom, hogy most már meg is oszthatok. Éppen az első hetemet töltöttem Debrecenben és találkozóm volt az egyik játékosügynökkel. Nem szeretném megnevezni az illetőt, bár biztos vagyok benne, hogy ő is olvassa ezt az interjút. Nincs semmi rossz szándékom, épp ellenkezőleg, üdvözletemet küldöm, és hálás is vagyok neki. Aznap megkérdezte tőlem ez a bizonyos illető, hogy mik a céljaink a szezon során, és elmondtam neki, hogy az európai kupaindulásért harcolunk, mire ő szarkasztikusan felnevetett. Nem volt kellemes átélni, de ma már elmondhatom, hogy kedves barátom, te adtad az egyik legnagyobb motivációt! Köszönöm! Nagyon szeretem a várost, megvannak a kedvenc helyeim, ahová a feleségemmel szoktunk járni. A két legnagyobb kedvencem azonban a Nagyerdei Stadion és Pallag. Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy tagja lehetek egy 121 éves történelemmel rendelkező klubnak, ami egyben megtiszteltetést és óriási felelősséget is jelent! Jelenleg az egyetlen akadály számomra a magyar nyelv, amelynek elsajátítása sajnos nem megy könnyen, de elhatároztam, hogy dolgozni fogok a nyelvtudásomon.

A munkájának melyik részét szereti leginkább és miért?

Nem szeretném, hogy klisének hangozzon, de minden aspektusát szeretem a munkámnak, noha néha stresszes is tud lenni. A legjobb része természetesen a meccs utáni győzelem, hiszen ebből az érzésből sosem elég, és ez az én hajtóerőm és energiaforrásom.

Sportigazgatóként mennyire elégedett a klub fejlődésével?

Figyelembe véve az idei fejlődést, elégedettnek kell lennünk a végeredménnyel, és újfent szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult ehhez a nagyszerű eredményhez. Magasra tettük a lécet, így most arra kell koncentrálnunk, hogy sikerüljön legalább megismételni az idei sikerünket. Ennek eléréséhez folytatnunk kell a szervezett munkát, és minden téren fejlesztenünk kell a klubot. Racionális célokat kell kitűznünk, s azokért kell dolgoznunk.

Az őszi szezon végén a 7. helyen állt a Loki, négy pontra a kiesőzónától és 5 pontra a dobogótól. Melyek voltak a célok és a téli felkészülés szempontjai?

Az elsődleges cél az volt, hogy legyen egy jó edzőtáborunk és felkészítsük a csapatot a bajnokság második felére. A világbajnokság miatt a téli felkészülés picit szokatlanra sikerült, gyakorlatilag január 2-án kezdtük az edzőtábort a szilveszteri buliból megmaradt pezsgőkkel a kezünkben. Bár eleinte mindenki szkeptikus volt az edzőtábor hossza miatt (18 nap), de visszatekintve ezt jó döntésnek tartom, mivel minden egyes napja megérte. Az edzői stábnak lehetősége volt minden kidolgozott taktikai elemet begyakoroltatni. A 18 nap alatt a csapat is összeszokott, a hangulat is remek volt, így összességében elmondható, hogy az edzőtábor valóban sikeres volt.

Számított ilyen sikeres tavaszi szereplésre?

Ki más hinne igazán a csapatban, ha nem én?

Bevallom, az elején nem a legjobb helyen álltunk a tabellán, ezért elismerés illeti a csapat és az edzői stáb erőfeszítéseit és megrendíthetetlen elhivatottságát, hiszen odaértünk a dobogóra!

A Loki 2023-ban idegenben egyáltalán nem szenvedett vereséget, pedig Debrecentől távol régebben nem szerepelt túl jól. Mivel magyarázható az előrelépés?

Nagyon szokatlanok az idegenbeli statisztikák, de nem szeretnék ebbe semmilyen bonyolult összefüggést belemagyarázni. Itthon és idegenben is hatalmas támogatást kapunk a szurkolóinktól, mindig nyerni akarunk, és ezzel a lendülettel lépünk pályára, de amikor hazai pályán játszunk, ez az akarat duplájára növekszik. Nyilván a hazai környezet nagyobb önbizalmat ad a csapatnak, ugyanakkor lehet, hogy a játékosok számára néha ez plusz nyomást jelent, és nem mindig sikerül győzniük. A következő szezon céljait tekintve szeretném, ha fejlődnénk a hazai meccsek statisztikájában is.

Mi az Ön célja vagy álma, amit szeretne elérni a DVSC-vel?

Szeretnénk minden aspektusában megvalósítani azt a víziót, amit már a kezdetekben meghatároztunk. Úgy is mondhatnám:

el kell érnünk, hogy újra sínen legyen a Lokomotív.

Szeretnénk visszaszerezni a klub hírnevé,t és legalább két olyan „himnusz” van, amit hallani szeretnék a Nagyerdei Stadionban. Ezeknek az álmoknak az eléréséhez nem elég az idei szezon sikerénél megállapodni, egységesnek, célorientáltnak és szorgalmasnak kell lennünk.

A játékoskeret racionalizálása és fejlesztése hosszú ideje folyamatosan zajlik. Mi a titka a sikeres keret felépítésének?

Játékosmegfigyelés, játékosmegfigyelés és játékosmegfigyelés. Sajnálom, hogy az elmúlt szezonban nem adtam túl sok interjút, noha közvetlen személynek tartom magam. Most megragadnám a lehetőséget és szeretnék néhány olyan dologról beszélni, ami biztosan érdekli a mi szurkolóinkat, és ha bármi további kérdés van, nyugodtan meg lehet írni kommentben, és a következő interjúban megpróbálok válaszolni. Biztos vagyok abban, hogy mindenki kíváncsi arra, hogy mi alapján választunk ki egy játékost. Ha visszatekintek, azt gondolom, hogy az első átigazolási időszakom nem volt a legsikeresebb. Sajnos a legtöbb újonnan érkezett játékos nem felelt meg az akkori elvárásainknak, ami bár hideg zuhanyként ért, de levontuk a megfelelő következtetéseket, és úgy gondolom, a téli átigazolási időszakban már sokkal eredményesebbek voltunk.

Szeretném külön kiemelni, hogy februárban létrehoztunk egy játékosmegfigyelő részleget Gulácsi Bence vezetésével, akivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Jelenleg négy regionális játékosmegfigyelőnk van, és a következő szezontól kezdve pedig nyolc bajnokságot fogunk folyamatosan követni.

Nagyon büszke vagyok arra, amit eddig elértünk, és szeretnénk tovább bővíteni a játékosmegfigyelő hálózatunkat, hogy minél több országot lefedhessünk. Ami az idei nyári átigazolást illeti, elsőként az edzőt kérdeztük meg arról, hogy melyek azok a pozíciók, ahol erősítésre van szükségünk és milyen típusú játékosokat szeretne. Első körben Gulácsi Bencével közösen szűrjük ki a játékosokat, akiket az ügynökök küldenek, és csak a játékosmegfigyelői részleg részletes elemzése után küldünk tovább neveket az edzőnek. Összegezve, nagyon nehéz és hálátlan feladat új játékosokat szerződtetni. Különböző tényezők befolyásolhatják a játékossal kapcsolatos döntéseinket, ezért azon dolgozunk, hogy csökkentsük, vagy teljesen kiszűrjük ezeket a kockázatokat.

A tavaly nyáron kinevezett edző, Joao Janeiro nem váltotta be a reményeket, a csapat az első hat fordulóban nem tudott győzni, ám Szrdjan Blagojevics érkezésével minden megváltozott.

Az eredmények magukért beszélnek, hiszen az edzőnk a második legmagasabb PPM (pont/mérkőzés) mutatóval rendelkezik a magyar bajnokságban. Az edzői stábbal közösen sikerült jelentős változásokat elérnie a csapaton belül, ami pedig a legnagyobb eredmény, hogy össze tudta kovácsolni a gárdát. Még nem találkoztam olyan kiegyensúlyozott stábbal, mint amilyen a miénk; nagyon jó a kapcsolatunk egymással. Nagyon örülök, hogy meghosszabbítottuk az edzői stáb szerződését, tudom, hogy jól érzik magukat Debrecenben és motiváltan állnak a magasabb célok eléréséhez. Örülök az eredménynek, de talán még boldogabb vagyok amiatt, hogy minden játékosunk nagyon sokat fejődött Blagojevics mesterrel.

Remekül, bronzéremmel zárta a bajnokságot a gárda. Nem volt hosszú a szünet, a csapat ismét munkában. Mi a felkészülés menetrendje, mikor és hol lesz edzőtábor, hány felkészülési mérkőzés várható?

Már elkezdődött a felkészülés Pallagon, sokat edz a csapat, és közben felméréseket is végzünk. Készülünk a Konferencia Ligára és a bajnokságra is. Az edzőtáborunk július 8-20. között lesz Ausztriában, ahol négy felkészülési mérkőzésünk lesz. Közülük kettő már biztos: július 11-én a Wolfsberger AC-vel játszunk, július 14-én pedig a LASK ellen lépünk pályára, a további ellenfelek még egyeztetés alatt állnak, de nemsokára nyilvánosságra hozzuk őket.

Több kulcsjátékossal, Megyerivel, Miloseviccsel és Lagatorral is sikerült szerződést hosszabbítani. A csapat megtartja tehát erősségeit. Emellett várhatók új igazolások?

A fő célunk, hogy megőrizzük a csapat gerincét, nem szeretnénk radikális változtatásokat, értékeljük a játékosok erőfeszítéseit, ezért is volt fontos számunkra a szerződésük meghosszabbítása.

A tapasztalt, saját nevelésű játékosok nagyban hozzájárultak a csapat sikeréhez. Nagyon tisztelem az általuk végzett kemény munkát és az elhivatottságukat, nagy hatással vannak a csapatra és értékelnünk kell a fáradozásukat. Összességében nem támogatom a drasztikus változtatásokat a keretben, így a célunk bizonyos pozíciók célzott erősítése. Már nyilvánosságra hoztuk az első igazolásunkat: ő pedig Vajda Botond, 2003-as születésű játékos. Senki előtt nem titok, hogy nagy a kereslet a 2003-as születésű labdarúgókért, és valószínű, hogy jövőre is hiány lesz belőlük. Sajnos jelenleg az akadémián sem nagyon bő a kínálat a 2003-as születésű játékosokból, ezért átfogó feltérképezésre van szükség ebben a korosztályban. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a DVSC Labdarúgó Akadémiának az idei sikereikhez: a második csapatunk nagyszerű eredménnyel zárta a szezont az NB III.-ban, míg az U14-es, U15-ös és U16-os csapatunk bajnok lett. Ha nem tévedek, akkor az első alkalom az akadémia, de lehet, hogy az összes magyar akadémia történetében, hogy egyszerre három utánpótlás korosztály is bajnoki címet szerzett. Ha szeretnénk fejlődni és előrehaladni, realistának kell lennünk, mert jelen pillanatban nincs elegendő 2003-2004-es születésű játékos az akadémiánkon, akik csatlakozhatnának a felnőttcsapathoz és erősíthetnék azt. Ez egy probléma, és részletesen ki kell elemeznünk ennek a miértjeit. Ugyanakkor a második gárda labdarúgói közül néhányan lehetőséget kapnak arra, hogy az első csapattal készülhessenek, és mivel nagyon jó a kapcsolat az első és második számú együttes között, ha valaki jól teljesít, az nem marad észrevétlenül. Az átmenet az NB III. és az élvonal között nem egyszerű, mivel a különbség óriási, éppen ezért stratégiailag nagyon fontos számunkra, hogy legyen egy partnerklubunk a másodosztályban. Erről folynak egyeztetések a DEAC-cal. Ebben az esetben a fiatal tehetséges játékosaink számára lehetőség nyílna magasabb szinten játszani, és az átmenetet sem lenne annyira nehéz kezelniük. Ami pedig az újonnan érkezőket illeti, talán már ismert is lesz pár név, mire ez az interjú nyilvánosságra kerül. Szeretném még egyszer megismételni, hogy ez egy komplex folyamat, de erősítenünk kell, és minimum megismételnünk azt az eredményt, amit az előző szezonban elértünk.

Milyen célokkal vág neki a csapat a nemzetközi kupaszereplésnek, illetve az új bajnoki idénynek?

Hatalmas felelősség Magyarországot képviselni a Konferencia Ligában. Türelmetlenül vártam a sorsolást, hogy ki lesz az ellenfelünk. Nem szeretném lebecsülni a lehetséges ellenfeleinket, hiszen a listán szereplő összes csapat nagy utat tett meg, hogy eljusson idáig. Az Arsenal Tivatról nem tudok részletesen nyilatkozni, de ahogyan már említettem, senki sem jut be a Konferencia Ligában véletlenül. Két évvel ezelőtt jutottak fel az első osztályba, az első szezonjukban már bronzérmesek lettek és kupadöntőt játszottak. Ha jól tudom, a sikeres idény után elküldték a vezetőedzőt, ami meglepő, az azonban nem lepett meg, hogy ezek a szakemberek erősebb klubokhoz igazoltak. Jelenleg tanulmányozzuk a lehetséges ellenfeleket és információt gyűjtünk róluk, úgy vélem, kiegyenlített párharcra számíthatunk, de én személy szerint az Alashkertet tartom favoritnak. Nem azért, mert a hazámat képviselik, hanem mert nagyon jó csapatról van szó. Sokat tudnék mesélni az Alashkertről, mivel két éven keresztül egy örmény klub sportigazgatójaként dolgoztam. Jó viszonyt ápolok a vezetőedzővel és a sportigazgatóval is. Bár az Alashkertnek nincs túl hosszú történelme, de az egyik legstabilabb klub Örményországban. Az utóbbi nyolc évben négyszer lettek bajnokok, két évvel ezelőtt pedig ők lettek az első olyan örmény klub, melynek sikerült elérni a csoportkört az európai kupában. Ha legyőzik az Arsenal Tivatot, nehéz mérkőzésekre számíthatunk majd. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a klub vezetőségének a bizalomért, a szurkolóknak a hatalmas támogatásért és a játékosaimnak a kemény munkájukért és mindennapi erőfeszítéseikért a pályán. Robogjon újra a Lokomotív! Hajrá, Loki!