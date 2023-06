A Debreceni VSC felnőtt labdarúgóinak bronzérmén kívül az utánpótlásban is remek eredményeket értek el a klub csapatai. Az U14-es, U15-ös és U16-os együttes is egyaránt megnyerte saját korosztályának első osztályú bajnokságát. Portálunk ezen kiemelkedő sikerek kapcsán mind a három gárda vezetőedzőjét megkereste, az U14-es csapatról Garamvölgyi Péter korábban már nyilatkozott nekünk, ezúttal Kolozsi Gergő, az U15-ösök trénere beszélt együtteséről a pallagi edzőközpontban.

A három bajnokcsapat vezetőedzője: (balról) Joó Zsolt (U16), Garamvölgyi Péter (U14) és Kolozsi Gergő (U15)

Forrás: Kiss Annamarie

– Elsősorban nyilván a csapat és a játékosok egyéni fejlesztését tűzzük ki legfőbb célunkként egy idényt megelőzően. Az irányt nemcsak mi határozzuk meg, hanem itt az akadémián közösen döntünk bizonyos szegmensekben, gondolhatunk akár technikai, taktikai, fizikai vagy mentális felkészítésre is.

Szerintem ha a stáb, a játékosok és az akadémia elképzelése, filozófiája egybeesik, akkor abból jó eredmény sülhet ki. Természetesen szeretnénk minél jobban teljesíteni az adott bajnoki kiírásban, de elsődlegesen a fiatalság előrelépésén van a leginkább a hangsúly

– fogalmazott a szakember.

El kellett hinni, hogy sikerülhet

Az U15-ös Loki az első félszezonban veretlen maradt, sőt 11 meccséből tízet megnyert és csupán egyetlen döntetlent játszott. – Mivel a korábbi idényben hatodik helyen végeztünk az U14-es bajnokságban, ezért először el kellett hinnünk, hogy akár meg is lehet csípni ezt a bajnoki címet. Úgy gondolom, ebben az idényben amellett, hogy utolértük a rivális élcsapatokat, egyénileg is szépen fejlődtek a srácok – fogalmazott.

Kolozsi Gergő a már korábban említett kérdéshez kapcsolódva elmondta, nagy hangsúlyt kellett fektetniük arra, hogy listavezetőként se csak az eredmény legyen fontos a srácoknak, hanem a mutatott játék is. – A végéhez közeledve kicsit talán rágörcsöltek a fiúk arra, hogy megszerezzük a bajnoki címet. Azonban úgy látom, hogy sikerrel vették azokat az akadályokat, amelyekkel találkoztak az idény során.

Többször előfordult például, hogy hátrányból fordítottak, ami bizonyította a tartását és az erejét a gárdának

– jegyezte meg.

Hasznos együttműködés

A Loki utánpótlása hatalmas mérföldkőhöz érkezett tavaly ősszel, amikor az egyik világhírű klubbal, a Villarreall CF-fel kötött együttműködést az akadémia. Ennek értelmében három szezonon keresztül Debrecenben tartózkodik a spanyol élvonalbeli együttes három szakembere, akik segítik a DVSC LA munkáját. – Több újdonságot behoztak a rendszerbe, amit átvehettünk tőlük.

Nekem ráadásul volt szerencsém egy hetet eltölteni a Villarreal edzőközpontjában néhány kollégámmal, ezáltal még inkább beleláttam abba, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani nekünk.

Sok hasznos dologra vezettek minket rá, nyilván a kulturális különbségek miatt akad olyan, ami nem feltétlenül ültethető át – említette meg.

Kolozsi Gergő | Forrás: Kiss Annamarie

Senkit sem szabad leírni

Kíváncsiak voltunk, hogy ilyen fiataloknál is látható-e már, hogy kiben mekkora potenciál rejlik a későbbiekre nézve. – Jelenleg 14-15 éves srácokról van szó, már látszik az, hogy kinek milyen adottságai vannak. Ebben a korban viszont egészen rövid idő alatt képes bármelyikőjük nagyot fejlődni. Nem is beszélve arról, hogy akad olyan, akinek a biológiai érettsége még nem éri el társai szintjét, ez persze később majd kiegyenlítődik.

Ezek miatt nem lehet 100 százalékos bizonyossággal kijelenteni senkiről, hogy első osztályú futballista lesz, de ugyanígy egyikőjüket sem szabad leírni, hanem türelmesen ki kell várni, hogy meddig jutnak

– hangsúlyozta a szakember.

Az aranyérem után adódott a kérdés Kolozsi Gergő felé, hogy a következő szezonnak milyen elvárásokkal vágnak majd neki tanítványaival. – Természetesen minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán, azonban a srácokkal megbeszéltük az edzésen, hogy az útnak szinte még az elején járnak. Úgyhogy továbbra is keményen kell nekik és nekünk is dolgozni – fogalmazott. Hozzátette, csak így maradhat töretlen a fejlődésük a jövőben is.

Bakos Attila