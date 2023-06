A Debreceni VSC felnőtt labdarúgóinak bronzérmén kívül az utánpótlásban is remek eredményeket értek a klub csapatai. Az U14-es, U15-ös és U16-os együttes is egyaránt megnyerte saját korosztályának első osztályú bajnokságát. Portálunk ezen kiemelkedő sikerek kapcsán mind a három gárda vezetőedzőjét megkereste, elsőként Garamvölgyi Péter, az U14-esek trénere nyilatkozott nekünk.

A három bajnokcsapat vezetőedzője: (balról) Joó Zsolt (U16), Garamvölgyi Péter (U14) és Kolozsi Gergő (U15) | Forrás: Kiss Annamarie

– Tavaly nyáron vette át a stábunk a korosztály képzését, amely abból a szempontból speciális, hogy ez az első idény, amikor már a „rendes” nagy pályán játszanak. A korábbi években természetesen már készítették a kollégák a fiúkat arra, hogy minél nagyobb területen futballozzanak – mondta.

Kölcsönös bizalom

A szakember úgy érzi, hogy a stáb és az ifjú focisták hamar összeszoktak, ami annak is köszönhető, hogy a fiatalok gyorsan felvették az edzőik által diktált ritmust. – Ráéreztek, hogy mikor kell keményen dolgozni, mikor lehet esetleg lazítani vagy szórakozni kicsit. A hatékony munkának az alapja, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom a trénerek és a labdarúgók között, így jöhet létre egy pozitív légkör, ami elengedhetetlen – fogalmazott.

A tréner az együttesével nagy sikert ért el, hiszen a kiemelt korosztályos bajnokságban szerezték meg az aranyérmet. Az utánpótlássport kapcsán azonban gyakran felmerül a kérdés, hogy az eredmény, vagy a játékosok fejlődése a fontosabb.

Azt gondolom, hogy a versenysportban igenis számít a helyezés, aki szerint egyáltalán nem, az talán kicsit könnyelműen fogalmaz. Abból a szempontból van jelentősége, hogy a fiúk egyéni, illetve csapatszinten is hétről hétre fejlődtek, és ennek a hozadéka volt a bajnoki cím.

Nem beszélve arról, hogy a győzelem plusz motivációt jelent, hitet ad a fiataloknak, mert megtérül a sok lemondás és az elvégzett munka – vélekedett.

Maradni kell a földön

Garamvölgyi Pétertől arról is érdeklődtünk, hogy egy aranyéremmel végződő szezont követően hogyan lehet elérni, hogy ne szálljon a fiatalok fejébe a siker. – A többi munkatársam nevében is mondhatom, hogy nemcsak edzők vagyunk, hanem pedagógusok is. Ilyen szemmel is kell nézzük a srácokat, hiszen 14-15-16 évesen, amikor átélnek egy nagy sikert, akkor hajlamosak elrugaszkodni a talajtól. Erre ugyanúgy figyelünk, mint a technikai vagy taktikai képzésre. Természetesen egy kudarc esetén is bátorítanunk, támogatnunk kell őket, hogy továbbmehessenek azon az úton, amit kijelöltünk nekik – árulta el.

Garamvölgyi Péter | Forrás: Kiss Annamarie

A DVSC Labdarúgó Akadémia különleges légköréhez nagyban hozzájárul, hogy a Loki felnőtt játékosai is ott edzenek, így a fiatalok napi rendszerességgel találkozhatnak példaképeikkel.

Biztos vagyok benne, hogy ez inspirálóan hat a srácokra. Látjuk mi is, hogy amikor találkoznak a »nagyokkal«, kíváncsian lesik minden mozdulatukat, ha éppen edz a felnőttcsapat, akkor árgus szemekkel figyelik őket.

Nagyon örülök neki, hogy ilyen az akadémia kialakítása, mert motiválja a kicsiket, hogy egyszer majd ők is ott lehetnek az első számú együttesben – jegyezte meg.

Sokat tanulnak

A Loki utánpótlása hatalmas mérföldkőhöz érkezett tavaly ősszel, amikor a Villarreal CF együttesével kötött együttműködést az akadémia. Ennek értelmében három szezonon keresztül Debrecenben tartózkodik a spanyol élvonalbeli együttes három szakembere, akik segítik a DVSC LA munkáját. – Nagyon szimpatikus kollégákkal gazdagodtunk, könnyen beilleszkedtek közénk, mi is szívesen fogadtuk őket. Remekül dolgoztunk együtt, legyen szó a pályán bemutatott gyakorlatokról, vagy akár elméleti foglalkozásokról. Azokat a módszereket is átbeszéltük, amiket már eddig is alkalmaztunk, de mutattak újdonságokat is, amik által még hatékonyabb lehet a játékosok fejlesztése – fogalmazott Garamvölgyi Péter. Hozzátette,

sokat tanultak és tanulnak is majd az elkövetkezendőkben Debrecenbe érkező spanyol szakemberektől. A legfontosabb, hogy ebből a fiatalok is profitálhatnak, hiszen végső soron ez a lényege az egész együttműködésnek.

Bakos Attila