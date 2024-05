Megvédi a címét a DEAC?

Mint arról már portálunkon olvashattak, a Debreceni Egyetem címvédő női alakulata a TFSE együttesével találkozik szombaton 10.30-tól. Idén már többen is megszorongatták a hajdúságiakat, nagy kérdés, hogy a lányok ezúttal melyik arcukat mutatják. A párharc nyertese a fináléban a Tolna-Mözzsel vagy a Salgótarjánnal ütközhet meg.

A női futsal MK-elődöntők itt láthatók:

Vajon legyőzhető a Haladás?

A hétvégén sorozat legjobb négy férfi csapata is megküzd egymással. A sorsolás úgy hozta, hogy már az elődöntőben megismétlődik a tavalyi finálé: az MVFC szombaton 15.30-tól a Haladás ellen lép pályára. A rangadó előtt a Berettyóújfalu vezetőedzője, Trencsényi János a futsalhungary.hu-nak nyilatkozott. – Szombaton játszunk a Haladással a döntőbe jutásért. Sajnos a bajnokság nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, idén nem mi játsszuk a döntőt a Szombathellyel, mint ahogy eddig, ezért most mindenképpen meg szeretnénk mutatni az erőnket. Biztos vagyok benne, hogy óriási küzdelem lesz a pályán, hiszen azt gondolom hogy a 2 összecsapás közül ez az erősebb párharc, ha a bajnokság tabellájára tekintünk. Egy meccsen bármi lehetséges és mi meg akarjuk ragadni ezt a lehetőséget, hogy másnap tévés meccsen a kupadöntőben is szerepelhessünk – fogalmazott a tréner.

A találkozó nyertese a Veszprémmel vagy a Maglóddal csatázhat a végső sikerért.

A férfi futsal MK-elődöntők itt láthatók:

