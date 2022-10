A DVSC Labdarúgó Akadémiáról már nyár óta lehet tudni, hogy egy nemzetközileg is elismert utánpótlás-képző bázissal köt majd együttműködést. Végre eljött a nap, amikor a klub és Debrecen vezetősége bejelentette, hogy a spanyol élvonalbeli Villarreal CF akadémiája lesz a partnere.

Amit érdemes tudni a Villarreal CF-ről

A klubnak otthont adó, nagyjából 50 ezer fős település katalán és egyben hivatalos neve Vila-real – spanyolul: Villarreal. A város Spanyolország keleti részén, a Földközi-tengerhez tartozó Baleár-tenger partján fekszik, Valenciától északra mintegy 60 kilométerre.

A Villarreal CF rendkívül kiterjedt akadémiai rendszere több földrészen is jelen van. A „sárga tengeralattjáró” becenévre hallgató klubnak számos saját központja van az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, de találunk Villarreal akadémiát Dél-Koreában, Mexikóban, Malajziában és Izraelben is. Ezeken kívül pedig több – a debrecenihez hasonló – utánpótlásbázissal áll még együttműködésben a csapat szerte a világon.

Az európai topbajnokságokban jelenleg is rengeteg olyan futballista játszik, aki annak idején a Castellón tartománybeli kisvárosban pallérozódott. Talán az egyik legismertebb közülük a Manchester City középső középpályása Rodrigo Hernández Cascante, akit főként Rodriként emlegetünk. A 34-szeres spanyol válogatott futballista 17 évesen került a villarreali utánpótlásba, majd két esztendővel később ott is mutatkozott be a felnőtt csapatban.

A jelenleg is a Villarrealban játszó Pau Torres a város szülöttjeként már óvodáskora óta nevelkedett a klub akadémiáján, és azóta is csak egy kölcsönszezonra hagyta el az gárdát. A 10-szeres válogatott középső védőben sokan a spanyol nemzeti együttes egyik oszlopát látják a következő esztendőkre nézve. Az előbb soroltakon kívül mindenképp érdemes megemlíteni a 20 esztendős, csodagyereknek kikiáltott Yéremy Pino nevét, aki szintén a Villarrealban kezdte meg felnőtt karrierjét, előtte pedig a C-csapatban bontogatta a szárnyait. A Transfermarkt honlapja jelenleg 40 millió euróra becsüli a fiatal szélső értékét.