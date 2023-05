Óriási hangulatban, remek meccsen győzte le a 2–0-ra a DVSC az Újpestet az NB I. zárófordulójában, ezzel megszerezve a hőn áhított bronzértmet! Örömteli látvány volt, hogy sokan, egész pontosan 14014-en voltak kíváncsiak az ideális futballidőben megrendezett összecsapásra, már a bemelegítés alatt zengett-zúgott a szépen megtelt debreceni ultra szektor. A két tábor természetesen már a kezdés előtt megtalálta egymást: felhangzottak a jól ismert, ám olykor kevéssé fennkölt rigmusok.

Forrás: Molnár Péter

Dzsudzsák Balázs a padon

A Ferencváros ellen nagyszerű győzelmet arató csapathoz képest három változás is történt: bekerült a kezdőbe Bódi Ádám, Varga Kevin és Olekszandr Romancsuk, míg a zöldek ellen csuklósérülést szenvedett Dzsudzsák Balázs csak a kispadon kapott helyet.

A találkozó előtt a Debreceni Sportélet főszerkesztője, Korabik-Zubák Tibor kortárs festményt adott át a DVSC házi gólkirályának, Dorian Babunszkinak. Ekkor derült ki az is, hogy az év legjobb debreceni játékosának járó Zilahi-díjat idén Dzsudzsák Balázs kapta, amit a csapatkapitány a szurkolók vastapsa közepette vett át Makray Balázstól, a DVSC cégvezetőjétől.

Az első pillanatokban kiderült, hogy Dzsudszák Balázs hiányában a montenegrói Stefan Loncsar játszott Babunszki mögött. Szenzációs hangulatban kezdődött a mérkőzés, amelyen az első hazai lehetőséget a negyedik perc hozta el: Ferenczi János szabadrúgását Dusan Lagator csúsztatta kapura, de Banai magabiztosan fogta a próbálkozást. Eleinte nem igazán tudott mit kezdeni egymással a két gárda, kevés lehetőség alakult ki a kapuk előtt. A 12. percben Loncsar adott tanári indítást Bódinak a bal szélre, a Loki rutinos középpályása befelé mozgott a labdával, majd átpasszolt a túlsó oldalon a felzárkózó Loncsarnak, de a montenegrói lövése nem okozott gondot Banainak. A szöglet után Varga Kevin próbálkozott, de a vendégek hálóőre akkor is résen volt. Újabb sarokrúgás következett, melynek végén Kusnyír Eriket buktatták 17 méterre a kaputól. A labda mögé Bódi állt, de a sorfalat találta el. Az Újpest ki-, Csoboth pedig elszabadult, de szép szólója végén szerencsére mellé tekert. Mindkét csapat még az ellenfél térfelén letámadott, amivel kölcsönösen sok nehézséget okoztak egymásnak. A 18. minutumban Gouré elég alattomosan tette oda a vállát Christian Manriquenek, amíg a spanyol középpályást ápolták, addig Bogár Gergő elkönyvelte a sárgát a lilák csatárának.

Forrás: Molnár Péter

Kézbe vette az irányítást a Vasutas, Romancsuk adott szép passzt Bódinak, de a középpályás ezúttal nem jó megoldást választott.

A 26. percben „felrobbant” a lelátó: Ferenczi ívelt át egy jobb oldali szögletet a túloldalra, Meldin Dreskovics szépen visszastukkolt a másik oldalra, a jól helyezkedő Lagator pedig közelről a kapuba fejelt! 1–0!

Megvolt a hőn áhított vezetést, a lelátón pedig zengett a Ki nem ugrál… című klasszikus. Egy szép támadást követően gyorsan rá is duplázhatott volna a Lokomotív, de Babunszki nem találta el jól a játékszert a befejezésnél. A hátrányba került vendégek igyekeztek beszorítani a DVSC-t, de így is a mieink előtt adódtak óriási helyzetek, Banai háromszor kiválóan avatkozott közbe, meccsben tartva alakulatát: előbb Loncsar löketét hárította, majd a Lagator elől mentett kivetődve, végül reflex mozdulattal ért bele egy labdába. A hajrá is a piros-fehéreké volt, egy gyönyörű kontra végén Kusnyír lapos rakétáját tolta szögletre a vendégkapus. Nem volt rajta mit csodálkozni, hogy félidőben vastaps kísérte a hazaiakat az öltözőbe.

Fieszta

A szünetben a Debreceni Sportélet díjazta a DVSC Labdarúgó Akadémia azon növendékeit, akik az egyes korosztályokban az idény legjobbjai voltak. A serlegeket, okleveleket és ajándékcsomagokat Barcsa Lajos alpolgármester és Markray Balázs cégvezető adta át a játékosoknak.

Forrás: Molnár Péter

Varga Kevin helyett Szécsi Márk futott ki a második félidőre. Megint Banai parádézott, Bódi beadásába tette bele a lábát Babunszki, de a lilák kapusa óriási reflexszel hárított. A 49. percben fénybe és füstbe borult a hazai ultraszektor, tovább fokozva a remek atmoszférát.

Az 53. minutumban egy tankönyvekbe illő debreceni támadás futott végig: Bódi ugratta ki Ferenczit a bal szélen, aki középre ívelt, Babunszki fejesét még kiütötte Banai, de a kipattanót a legjobbkor érkező Manrique bepofozta. 2–0!

Csodálatos hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadionban, Mi ránk vár Európa! - harsogták az ultrák megelőlegezve a győzelmet a mieinknek. A gólt követően hármat is cseréltek a lilák. Babunszki lőtt kapufát Loncsar passzából, a másik oldalon a frissen beszállt Ambrose hagyott ki egy óriási helyzetet. Kicsivel később Bódi brusztolt ki magának egy lehetőséget, de balos lövése kicsivel elkerülte a kaput. Jól, nyugodtan és szemre tetszetősen futballozott a DVSC – bár időnként talán túlságosan is magabiztosnak tűntek a hazaiak, ilyenkor be-becsúszott egy-egy hiba. Megyeri pillanatok alatt kétszer is bizonyította, hogy válogatott formában védte végig a tavaszt. Szólt az Áléálé Debrecen álé! – a drukkerek megállás nélkül űzték-hajtották kedvenceiket.

A hajrára fordulva kettőt cserélt a Loki: Alekszandrosz Kiziridisz és Antonio Mance állt be, utóbbi rögtön helyzetbe is került. A hajrában elkezdődött a fieszta, az ultrák már tüzeztek, közben pedig a nézők örömének fokozására Dzsudzsák Balázs és Bárány Donát is lehetőséget kapott. Bogár Gergő nem sokat hosszabbított, teljesen megérdemelten nyert a Loki 2–0-ra, kezdődhetett a fieszta és a bronzérmek átadása. Ezzel eldőlt, hogy a DVSC ismét kilép majd a nemzetközi porondra!

Forrás: Molnár Péter

MSZ