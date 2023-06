A Debreceni VSC felnőtt labdarúgóinak bronzérmén kívül az utánpótlásban is remek eredményeket értek a klub csapatai. Az U14-es, U15-ös és U16-os együttes is egyaránt megnyerte saját korosztályának első osztályú bajnokságát. Portálunk ezen kiemelkedő sikerek kapcsán mind a három gárda vezetőedzőjét megkereste, az U14-es csapatról Garamvölgyi Péter, az U15-ösről pedig Kolozsi Gergő korábban már nyilatkozott nekünk, ezúttal Joó Zsolt, az U16-osok trénere beszélt fiairól a pallagi edzőközpontban.

A három bajnokcsapat vezetőedzője: (balról) Joó Zsolt (U16), Garamvölgyi Péter (U14) és Kolozsi Gergő (U15) | Forrás: Kiss Annamarie

– Tavaly nyáron vettem át a gárdát Garamvölgyi Peti és Kolozsi Gergő kollégáimtól, akiktől remek alapokat kaptak a srácok. A szezon kezdetekor nem eredményben gondolkoztunk, hanem a játékosok egyéni fejlődése volt az elsődleges szempont, és az, hogy ezt miként tudjuk kamatoztatni csapatként.

Szerettük volna a klub által meghatározott elképzeléseket, játékelemeket a mérkőzéseken viszontlátni minél magasabb szinten. Sokat léptek előre a fiúk, és talán ez még fontosabb is mint az aranyérem, de természetesen nagy boldogság, hogy egy ilyen sikerrel zártunk.

A felnőtt futballistává váláshoz az is hozzátartozik, hogy megtanuljunk nyerni – fogalmazott.

Versenyfutás az aranyért

Az U16-os élvonalban két részre oszlik az idény, az „alapszakaszt” követően 12 gárdából a legjobb nyolc küzd a bajnoki címért.

Az ekkor még negyedik helyen álló kis Loki remek tavaszi rajtjának is köszönhetően végül megszerezte az aranyérmet.

Az együttes a Puskás Akadémiával futott versenyt a győzelemért, de a debreceniek jöttek ki belőle jobban.

Joó Zsolt | Forrás: Kiss Annamarie

A szakember elmondta, hogy a DVSC Labdarúgó Akadémiának megvan a fociról alkotott filozófiája, és e mentén kell, hogy dolgozzon minden edző a különböző korosztályoknál. – Ez azért is nagyon fontos, mert mi alkalmazzuk az úgynevezett „felfele versenyeztetést”, tehát a csapatomból több fiú is pályára lépett az eggyel idősebbeknél, az U17-es gárdában. Ez úgy működik, hogy az adott korosztály vezetőedzőjével és Herczeg Andrással közösen döntjük el, hogy kit érdemes kipróbálni a nagyobbak között is – árulta el.

A nagy csapat a végső cél

Joó Zsolt úgy véli, hogy közelednek ahhoz a határhoz, amikor már az eredmény is előtérbe kell, hogy kerüljön, azonban – ahogy korábban már említette – ebben a korosztályban még nem az a legfontosabb. – Például a felfelé áramoltatás nem működhetne, de mi azon az elven vagyunk, ha valamelyik srácban megvan a potenciál, akkor játsszon az idősebbeknél, mert ez csak a javára válhat.

A 2007-esek közül például a nyáron hárman is Máté Péter NB III.-as csapatával kezdik majd a felkészülést. Ezzel nyilván a korosztályos együttes gyengül, de ez nagy büszkeség számunkra, hiszen a végső cél, hogy egyszer majd a DVSC felnőtt együttesében mutatkozhassanak be

– hangsúlyozta.

Nem voltak titkok

A Loki utánpótlása egy hatalmas mérföldkőhöz érkezett tavaly ősszel, amikor az egyik világhírű klubbal, a Villarreall CF-fel kötött együttműködést az akadémia. Ennek értelmében három szezonon keresztül Debrecenben tartózkodik a spanyol élvonalbeli együttes három szakembere, akik segítik a DVSC LA munkáját. – Teljes mértékben pozitív benyomásom van a három kollégáról, sokat lehetett tanulni tőlük az elmúlt hónapokban.

Szerencsére én is eltölthettem egy hetet a Villarreal edzőközpontjában, és szemtanúja lehettem az ott folyó munkának. Rendkívül befogadóak voltak, nem volt olyan kérdés, amire ne válaszoltak volna, nem titkoltak semmit, úgyhogy rendkívül hasznos kirándulás volt.

Nem kell szerintem egy az egyben mindent átvennünk, mert megvan a saját identitásunk és gondolkodásmódunk – vélekedett. Hozzátette, a magasabb futballkultúrából érkező szakemberek javaslatait azonban be tudják építeni a munkájukba, ami által ők és a játékosaik is többek lesznek.

Bakos Attila