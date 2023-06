A Debreceni VSC labdarúgói már nagy erőkkel készülnek az Európa Konferencia Liga-selejtezőkre, illetve az OTP Bank Liga rajtjára. A fiúk hétfőn kezdtek a SET Központban a szokásos fizikai felmérőkkel és orvosi vizsgálatokkal, azt követően pedig belevágtak a munkába. Portálunk a péntek délelőtti edzésre látogatott el a pallagi edzőközpontba, ahol az erőnléti gyakorlatok voltak hangsúlyban Sasa Semeredi vezérletével.

A játékosok délután is tréningeznek majd, akkor pedig már a labdáé lesz a főszerep. Szombaton is edzenek majd a debreceni labdarúgók, akik vasárnap pihenhetnek egy kicsit, de hétfőn folytatódik a felkészülés.

A DVSC Labdarúgó Akadémián természetesen ott volt Szrdjan Blagojevics vezetőedző is, aki nyilatkozott nekünk. – Már túl vagyunk néhány edzésen az elmúlt napokban, délelőtt és délután is dolgoznak a srácok, és ezt a tempót tartjuk majd a továbbiakban is – fogalmazott.