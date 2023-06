Mint korábban beszámoltunk róla, már nem Sándor Tamás vezeti a jövőben a DEAC harmadosztályú férfi labdarúgócsapatát. A Tobe becenevű Sándor 2020. október 22. óta irányította a Debreceni Egyetem labdarúgóit vezetőedzőként, erőnléti edzőjével, Györky Gáborral együtt, aki szintén nem folytatja a munkát az együttesnél. A hivatalos bejelentés másnapján a Haonnak nyilatkozott először a szakember, aki hangsúlyozta: hálás az eddigi bizalomért. – Nem kezdődött a legjobban ez a korszak, hiszen nem tudtuk megtartani a NB II.-es tagságunkat, de megpróbáltuk anno a legtöbbet kihozni a csapatból. Ezt követően az NB III.-ban mindig ott tudtunk lenni a dobogón, még akkor is, ha folyamatosan volt olyan együttes, aki fel szeretett volna kerülni a másodosztályba. Úgy érzem, azokat a szempontokat, amiket az egyetemi együttes várt tőlünk, mindig tudtuk teljesíteni.

Rengeteg fiatallal szerepeltünk, zömében hallgatókkal, s a DEAC utánpótlásából tudtunk harmadosztályú futballistákat képezni. Arról nem is beszélve, hogy azok a tehetségek nem a DVSC-ből érkeztek, hanem a kezdetektől fogva a DEAC-nál tanulták az alapokat. Minden szezon elején a dobogót céloztuk meg, szerencsére, s a játékosoknak hála, mindig sikerült is odaérnünk.

– Nincs bennem harag, hiszen megkaptuk a bizalmat, igyekeztünk élni is vele, ezért mindig hálás leszek – mondta a DVSC legendája.

Nincs benne tüske

Sokszor előfordul játékosok és vezetőedzők esetében is, hogy nem éppen jó szájízzel válnak el egymástól a felek. Azonban Sándor Tamás és a DEAC között semmiféle harag nincs, sőt. A szakember portálunknak elárulta, továbbra is edzői pályán képzeli el a jövőjét. – Nem szeretném túlragozni sem ezt a döntést, egyszerűen lejárt a szerződésünk, a jövőt pedig mással képzelik el a vezetők. Olyan beállítottságú ember vagyok, akinek, ha azt mondják, hogy elég volt, akkor nem firtatom tovább a dolgokat. Annyival egyszerűbb talán a helyzetem, hogy lejáró szerződésnél nincs is miről beszélni igazán.

Normális körülmények között váltunk el. A vezetők is hálásak voltak érte, hogy ott voltunk a csapatban, s próbáltuk segíteni a klub fejlődését. Természetesen mi is köszönettel tartozunk, hiszen megkaptuk a bizalmat. Én is úgy látom, hogy ez nem egy Isten veled, hanem inkább egy viszontlátásra jellegű búcsú.

– Érdekes, mert nem terveztem további pihenőt erre a nyárra, ha úgy lenne, akkor szívesen munkába is állnék egy másik csapatnál. A DLA-ról is volt megkeresésem, végül nem tudtunk megállapodni, de bízom benne, hogy a közeljövőben lesz még lehetőségem vezetőedzői pozíciót betölteni – fogalmazott a tréner.

Mint kiderült, Urbin Pétert nevezték ki Sándor Tamás helyére, a nyári felkészülés első edzését már az új tréner vezényelte le kedden.

