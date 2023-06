Az MVFC Berettyóújfalu férfi futsalcsapata a nemrég lezárult idényben a Magyar Kupában és a bajnokságban is ezüstérmet szerzett. Erről portálunknak korábban Trencsényi János vezetőedző és Mezei József elnök is hosszabban beszélt már. A kiváló eredményekkel záruló idényben meghatározó szerepet játszott a csapatban többek között Matheus is, aki számtalan fontos góllal segítette csapatát két fronton is a döntőig menetelni.

Ráadásul a brazil légiós úgy produkált remek idényt, hogy már május elején jelezte a klub egy közleményében, hogy sérüléssel bajlódik és műtétre lesz szüksége. Matheus ettől függetlenül végigjátszotta a meccseket és rendkívül hasznos tagja volt az együttesnek. Az idény lezárultával viszont itt volt az ideje a beavatkozásnak, az újfalui futsalosnak a térdét kellett operálni meniszkusz-sérüléssel –, amit a köznyelvben porcleválásként is szoktak emlegetni.

Matheus | Forrás: MVFC Berettyóújfalu

Az MVFC Berettyóújfalu beszámolója szerint a beavatkozás sikeresen lezajlott, úgyhogy a brazil gólvágó hamarosan meg is kezdheti a rehabilitációt, hogy a következő idényben még erősebben térhessen vissza. Matheus a klubon keresztül köszönte meg a szurkolók támogatását.

Bakos Attila