Ahogy már korábban beszámoltunk róla, az MVFC Berettyóújfalu férfi NB I.-es futsalcsapata a Magyar Kupa után az élvonalban is ezüstérmet szerzett, miután összesítésben 3–0-ra elveszítette a Haladás ellen a bajnoki döntőt. Trencsényi János tanítványai a kupafináléban is szombathelyi gárda ellen léptek pályára, és hiába játszottak rendkívül szoros meccseket mind a két sorozatban, meg kellett elégedniük a második hellyel.

A szezon zárása után portálunk meglátogatta Mezei Józsefet, a berettyóújfalui klub alapítóját és elnökét a Pálfi István Rendezvénycsarnokban. A szakember az idény értékelésén kívül a kezdetekről, az elmúlt időszakról és a családjáról is beszélt nekünk. – A kupában és a bajnokságban is az utolsó küzdelmeket vereséggel zártuk, de ezüstérmet ért, ami nagyon szép siker.

De nemcsak a helyezés számít, hanem hogy egész évben milyen élményeket élhettünk át együtt ebben a csarnokban. Szerintem a csapat tagjai is így vannak ezzel, és remélem, hogy az utánpótlásban nevelkedő fiataloknak, akik között szintén több érmes van, ez jó példaként szolgálhat

– fogalmazott.

Az MVFC szurkolói a Pálfi István Rendezvénycsarnok lelátóin | Forrás: Napló-archív

Tavaly nyáron több meghatározó futsalos is távozott Újfaluból, akiket az együttes tehetséges, utánpótláskorú játékosokkal pótolt. – Én mindig azon vagyok, hogy tartsuk azt a színvonalat, ami korábban volt, de ezúttal rázósnak tűnt, mert négy kulcsjátékossal lettünk rövidebbek. Ha ennyivel hosszabb lett volna a csapatunk, akkor talán arany is lehetett volna valamelyik ezüstből. Az előző idény végén azonban az U17-es együttesünk pontveszteség nélkül nyerte meg a korosztályos bajnokságot, ezért úgy döntöttünk, hogy közülük hat játékost felviszünk a nagy csapatba. Ott válogatott futsalosokkal, minőségi légiósokkal edzhetnek együtt, és bíztunk benne, hogy ez szolgálja a fejlődésüket.

Végül azt mondhatom, hogy felül is teljesítettük a saját elvárásainkat, hiszen a rájátszás vége előtt két fordulóval már ott voltunk a bajnoki döntőben

– elevenítette fel.

Tervezett Trencsényi Jánossal

Egy korszak lezárult 2021 nyarán, amikor Sergio Mullor Cabrera négy év után távozott az MVFC éléről. A szakemberrel bajnokságot és kupát is nyert az együttes, illetve háromszor is ott voltak a Bajnokok Ligájában. Korábban már több alkalommal vezette sikerre a csapatot helyi kötődésű, magyar szakember – mint például a most is a klubnál dolgozó Szitkó Róbert, vagy a korábbi szövetségi kapitány, Turzó József.

Mezei Józsefék két éve is ezt az utat választották, amikor a spanyol vezetőedző helyére a 2020-ban visszavonult korábbi csapatkapitányt, Trencsényi Jánost nevezték ki. Az elnök elmondta, nem kerülhetett szóba más, csak ő.

– Trenyó lassan 20 éve a klubot szolgálja. Amikor megérkezett hozzánk, már akkor mondtam neki, ha komolyan veszi a futsalt, akkor bajnokságot nyerhet, válogatott játékos lehet és bejárhatja a világot. Ezek szerencsére mind megvalósultak, és ez idő alatt mondhatom, hogy jól megismertem őt. Tudtam, hogy játékosként lassan elérkezik a pályafutásának a vége, úgyhogy én már készültem arra, hogy neki edzőként is feladatot adjak. Így lett ő a lányok trénere és ezért is dolgozott Sergio Mullor Cabrera pályaedzőjeként. Egyébként elárulhatom, hogy eredetileg már 2020-ban szerettem volna Trencsényi Jánost kinevezni, azonban a koronavírus kitörését követően nem volt szívem megválni a spanyol szakembertől. De így is jól alakult, hiszen abban az idényben még tapasztalatot tudott szerezni Sergio mellett – elevenítette fel.

Trencsényi János | Forrás: Napló-archív

Mezei József korábban sosem mondta a mostani vezetőedzőnek, hogy milyen tervei vannak vele kapcsolatban. – Lehet, hogy egy-két alkalommal viccesen elejtettem, hogy egyszer majd ő lesz az edző, de igazán komolyan nem beszéltünk ilyenről. Azonban

biztos voltam benne, hogy Trenyó lesz a megfelelő ember a csapat élére és szerintem titkon ő is számított rá, hogy ez egyszer majd bekövetkezik

– fogalmazott. Hozzátette, nagy büszkeség számára, hogy a korábbi játékosai közül ma már többen edzőként dolgoznak az NB I.-ben.

Kispályás bajnokság

Az elnök már korábban említette nekünk célját: ha valaki Berettyóújfalura gondol, akkor jusson eszébe a futsal, és ha a futsalra gondol, akkor jusson eszébe Berettyóújfalu. Ezúttal azt is elárulta, hogy miért erre sportágra esett a választása. – Annak idején, amikor 19-20 évesen jöttem vissza Budapestről, akkor itt fergeteges kispályás bajnokság zajlott a városban. A különböző üzemekben és boltokban dolgozó fiatalok alkottak egy-egy csapatot, minden hétfőn délután voltak a fordulók.

Volt olyan, hogy a csapatvezető elintézte egy-egy játékosának, hogy hamarabb haza tudjon menni pihenni a munkahelyéről, mert épp rangadóra készültek. Előfordult az is, hogy a szurkolók mentek például az ÁFÉSZ-hoz zrikálni a még munkában lévő játékosokat, hogy majd jól ki fognak kapni.

Ezekre az amatőr kispályás meccsekre akár 300-400 szurkoló is összegyűlt – elevenítette fel.

Mezei József | Forrás: Czinege Melinda

Miután sorozatban ötször is Mezei Józsefék csapata nyerte a helyi bajnokságot, akkor ütött szöget a fejében, hogy ki kellene próbálniuk magukat országos szinten is. – Anno szervezett formában a futsal zajlott kispályán, Miskolcon kicsit megismerkedtünk a sportággal, aztán 2004-ben jutottunk odáig, hogy létrehoztam az egyesületet.

Azóta épült itt a sportcsarnok, ami 80 százalékban magánvagyonból jött létre, gyakorlatilag az egész életem munkája ebben van

– tette hozzá.

Bajnokok Ligája Berettyóújfaluban

Az elmúlt évek egyik csúcspontja volt a klub és a város életében, amikor 2019 őszen Berettyóújfalu is otthont adott futsal Bajnokok Ligájának. Az MVFC és három ellenfele a Pálfi István Rendezvénycsarnokban játszották le a csoportjuk meccseit, úgyhogy igazi világsztárokat nézhettek meg élőben a sportág rajongói. Ennek kapcsán látogatott el a városba többek között Javier Lozano, a spanyol futsal-szövetség elnöke, világ- és Európa-bajnok edző.

Megköszöntem, hogy elfogadta a meghívásunkat és nagyon érdekes volt a reakciója. Azt mondta, ő köszöni, hogy így képviseljük és visszük hírét a futsalnak Magyarországon

– idézte fel a beszélgetést. Az elnök hozzátette, rendkívül jól esett neki ez a dicséret.

Mezei József elmondta, gyermekkora óta azt vallja, hogy a labda a legcsodálatosabb dolog, amivel valaha találkozott. Az általános iskolában pedig mindig áhítattal hallgatta a magyar himnuszt az ünnepségeken. Így jött az elhatározás, hogy minél több ifjú tehetségnek adják meg a lehetőséget arra, hogy egy sporteseményen az ő tiszteletükre játsszák el a himnuszt.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi fiatalok sportoljanak és próbálják ki magukat, ezért én a kezdetek óta soha egyetlen egy gyerek után sem kértem tagdíjat a szülőktől. Szeretném, ha nem kellene elmennie a környékünkről senkinek sem azért, mert itt nem biztosított a képzése.

Ezért akartam létrehozni itt egy olyan bázist, ahol minden adott a fejlődéshez szakmai, illetve egyéb szempontokból is. Ha valamelyik fiatal eljut odáig, hogy a válogatott mezében hallgathatja a himnuszunkat, akkor én mindent elértem, amit célként tűztem ki magam elé

– mondta.

Az elnök elárulta, hogy a családja is elfogadta, hogy ő ezért dolgozik és támogatják is benne. Testvére, János, lánya, Bettina, illetve felesége, Ildikó is rengeteget segít neki a háttérmunkákban, így ez igazi családi vállalkozás. És ha már család: Mezei József fia, Dávid az MVFC Berettyóújfalu magyar válogatott kapusa. – Már gyerekkorában is kapus akart lenni, az egyik barátjával állandóan azt játszották, hogy az egyikőjük Oliver Kahn, a másik pedig Iker Casillas, így fociztak egymás ellen. Dávid egy időben még versenyszerűen úszott, azonban aztán csak a futsalnál kötött ki, és egy nagyon okosan gondolkozó, jó kis kapus lett belőle – fogalmazott.

Mezei Dávid magára húzhatta a címeres mezt | Forrás: NS-archív

Új szerepkörben

A Mezei famíliát az érmek mellett talán még nagyobb öröm érte nemrég, hiszen április végén megszületett Dávid kislánya, Zora. Mezei Józseffel tehát már büszke nagypapaként beszélgettünk. – Ahogy megszületett, én első éjszaka szinte egyáltalán nem aludtam, annyira izgultam értük – emlékezett vissza.

Ez a kislány egy igazi csoda. Annak idején a lányom, illetve a fiam is minden egyes nap megörvendeztettek valami újdonsággal, és ezt nagyon élveztem. Most itt van ez a kis tündér és teljesen el vagyok varázsolva tőle.

– Ha eltelik egy nap úgy, hogy Dávid nem küldött friss képet róla, akkor már reklamálok miatta – mondta nevetve.

Végül arról visszatérvén az MVFC-hez, azt kérdeztük a klub elnökétől, hogy milyen célokkal vágnak majd neki a következő idénynek. – Mindig a legjobbak között akarunk lenni, ehhez természetesen feltételek szükségesek.

Örülnék, ha egyre többet hozzá tudnának tenni az együttes teljesítményéhez a fiatalok, akiknek ehhez a tehetségük és az akaraterejük is megvan. Továbbra is keményen fognak dolgozni a srácok ebben biztos vagyok, és hiszek abban, hogy ennek az eredménye is meglesz majd

– zárta gondolait Mezei József.

Bakos Attila