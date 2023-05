Az MVFC Berettyóújfalu futsalosai egy magabiztos Rubeola elleni győzelemmel jutottak be szombaton a Magyar Kupa döntőjébe. Az ellenfél a nagy rivális Haladás együttese volt, ez a két gárda küzd majd meg a bajnoki fináléban is.

A találkozó első perceit nagyon megnyomták a szombathelyiek, Sándor Máté több védést is bemutatott. Magára talált azonban a Mezei-Vill is, Nagy Imre ziccerben léphetett ki, de nem találta el a kaput. Rendkívül nagy iramú meccset vívtak egymással a felek, mind a két kapu rendszeresen veszélyben volt, de Sándornak továbbra is több védenivalója akadt. A parázs összecsapáson a csapatok igyekezték a másikat már egészen magasan letámadni, hogy megakadályozzák a támadásépítést. Egy-egy akció akció azonban végigment mind a két oldalon, de gól nem született egyikből sem. A Haladás részéről Longo, az újfalui csapatból pedig Iszák Dominik előtt is akadt nagy lehetőség.