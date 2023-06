Az MVFC Berettyóújfalu futsalosai csütörtök este létfontosságú mérkőzésre érkeztek Szombathelyre. A három győzelemig tartó bajnoki döntő harmadik találkozóján – összesítésben a Haladás 2–0-s vezetésénél – a Mezei-Vill számára tényleg a túlélés volt a tét. Az első két összecsapás elképesztően szoros küzdelmet hozott, hiszen először hosszabbításban, aztán pedig büntetőkkel tudott csak nyerni a dunántúli gárda.

Ezúttal azonban kijött a fáradtság a hajdú-bihari együttesen, több hiba is becsúszott a meccs során, aminek egy 7–1-es vereség lett az eredménye. Ez azt jelenti, hogy az újfalui gárda sorozatban harmadjára is az ezüstérmet szerezte meg a Haladás mögött az NB I.-es versenyfutásban.

A mérkőzést követően Trencsényi János vezetőedzővel beszélgetett portálunk. – Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a harmadik találkozóra is, nyilván a mentális és a fizikai felfrissülésre törekedtünk.

Az első két meccsen mindent kiadtunk magunkból, és csak apróságokon múlott, hogy összesítésben nem döntetlennel, vagy akár 2–0-s vezetéssel érkeztünk meg újra Szombathelyre.

Nem volt könnyű, de igyekeztünk ezúttal is úgy hozzáállni, hogy még megnyerhetjük a párharcot – fogalmazott.

A kezdést követően akadt is két helyzete az MVFC-nek, először azonban Alasztics, másodjára pedig Dróth mentett nagyot. – Ezeket a lehetőségeket nem sikerült megragadni, aztán egy koncentrációs hiba után szerzett vezetést a Hali, mi pedig kihagytuk a 10 méteres büntetőt. A szünetet követően bekaptuk a másodikat és ezzel nehéz helyzetbe kerültünk. Nyilván jobb lett volna szorosabb eredményt kiharcolni, de ebben a párharcban csak a győzelem számít, tulajdonképpen mindegy, hogy büntetőkkel, vagy sok góllal kaptunk ki – mondta.

Trencsényi János azt fájlalja, hogy hiába volt két igazán szoros mérkőzésük, a végén mégis 3–0-s összesítéssel nyert a Haladás, ettől eltekintve örül az ezüstéremnek. – Ennek az idénynek is azzal a céllal indultunk neki, hogy jussunk be a felsőházba az alapszakaszból. Ehhez képest a kupában és a bajnokságban is másodikok lettünk, amiért rengeteget dolgoztunk.

És nem szeretném, hogy úgy tűnjön, nem becsülöm meg ezt az eredményt, de már tele a padlás az ezüstökkel, emiatt van bennem hiányérzet.

Főleg úgy, hogy a kupadöntőben és a bajnoki finálé első két találkozóján abszolút egyenrangú partnerei voltunk a Haladásnak, de ezt sajnos nem írják rá az érmekre – jegyezte meg.

A szakember kiemelte, hogy a játékosai minden dicséretet megérdemelnek, és elmondta, hogy a rengeteg munkának köszönhetően a csapat nagy fejlődésen ment keresztül a most lezárult idényben.

Éppen ezért szeretne tanítványainak minél több pihenőt adni a nyáron, hogy feltöltődhessenek és újult erővel vágjanak neki a következő szezonnak.

Bakos Attila