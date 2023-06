Kiderült, hogy már a tavalyi eredményem is világcsúcs volt, amit ismét beállítottam, hiszen a 200 kiló könnyedén jött. Csak profi kategóriában indultam, ráadásul mivel 64,7 kilogrammal mérlegeltem, a pontszámomon is javítottam. Megnyertem mindent, csak magamat nem sikerült legyőznöm, azonban ismét tanultam valamit. Edzésen simán megy a 205 húzása, ám a versenyek elejét túlizgulom, így az sokat kivesz belőlem, ezzel rontom el. Már jóval kezdés előtt szeretek ott lenni, ám ahogy megérkezem, onnantól nem tudok lenyugodni, mászkálok, mint egy mérgezett egér, egy percre sem ülök le, pedig higgadtabbnak kellene lennem. Legközelebb már másképp fogom csinálni ezt is.