Ahogyan az év elején megírtuk: a magyarok imádnak utazni, új kultúrákat megismerni, és sokan amellett voksolnak: az igazi nyaralás az, amikor a télből a nyárba utazunk. Szántai Judit utazásszervezőt 2024 januárjában arról kérdeztük, melyek a népszerű külföldi úti célok a hajdú-bihariak körében télen, illetve egy-egy utazás alkalmával mire figyelünk oda a legjobban. – Az év első hónapjaiban az egzotikus térségek felől érdeklődnek a legtöbben vármegyénkben is. Két úti cél viszi a pálmát; Omán és Zanzibár, továbbá kezd felzárkózni Srí Lanka is. Ezeket pedig szépen követik a klasszikusok: Maldív-szigetek, Egyesült Arab Emírségek, Mexikó és Dominika – jegyezte meg Szántai Judit, a Summer Time Travel irodavezetője, akit most arról kérdeztünk, hova utaznak idén nyáron a legtöbben vármegyénkből a határon túlra.

Idén sem fog másról szólni a külföldi utazás, mindenki a legjobb ajánlatot keresi

Forrás: MW-archív

Az utazás 2024-ben sem megy ki a divatból

Ha debreceni indulást nézünk, akkor első helyen abszolút Tunézia szerepel, második Törökország, harmadik Ciprus, majd befut Kréta és Korfu. A magyarok imádják az all inclusive ellátást, ezért amikor csomagot állítok össze, akkor erre mindenféleképpen ügyelni kell. Itt többeknek Ciprus szóba sem jöhet, mert nagyon drága, szó szerint horrorárakról beszélünk, nagyon sokra jönne ki, ha egy szállodában kérnénk reggelit, ebédet és vacsorát. Ebben a tekintetben – az elmúlt évekhez képest – Tunéziát a legolcsóbbnak, Korfut pedig olcsóbbnak mondanám, Törökország mondhatni átlagos, itt megmaradt a 10-15 százalékos emelkedés, amire azért számítani lehetett

– hangsúlyozta az utazásszervező.

Rámutatott, nyilvánvalóan nem mindegy, mikor foglalnak az utazni vágyók. – Nagyon jó előfoglalási és last minute (mindig az indulás előtti) árakkal lehet(ett) Tunéziába foglalni, de persze figyelni kell, hogyan változnak az árak. Ha május közepén valaki úgy gondolta, június elején elutazik a párjával Tunéziába, akkor 500 ezer forintból (ketten) hét éjszakát tölthetnek el egy négycsillagos szállodában, ahol all inclusive ellátást kapnak, illetve transzfer is rendelkezésükre áll. Továbbá az árban benne van a repülőjegy oda-vissza, valamint fejenként egy-egy 20 kilós poggyász – tájékoztatott Szántai Judit. Hozzátette, ugyanez az ajánlat, ugyanebben az időszakban két felnőttnek és két gyereknek 750 ezer forintba kerül.

Belföldre vagy külföldre utazzunk?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy pár belföldön 500 ezer forintért mit kap egy négycsillagos szállodában, és kissé meglepődve tapasztaltuk, ennyiből négy éjszakát tartózkodhatunk a hotelban, az ár pedig tartalmazza a reggelit és vacsorát. Majdnem feleannyit pihenünk, nincs teljes ellátás, és még repülőjegy, csomag sincs az árban. Nos, mindenki maga dönti el, mi számára a legjobb ajánlat, de mindeközben az utazásszervezőtől megtudtuk, ha nem június elején utazunk Tunéziába, hanem augusztusban – főszezonban –, akkor mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni.

Ha nem last minute ajánlattal élünk, és augusztusban szeretnénk utazni, a fentebb említett feltételek szerint, akkor két embernek 700 ezer forintba kerül az egyhetes tunéziai nyaralás. Ugyanígy augusztusban, két felnőttnek és két gyereknek: kicsivel több mint egymillió forint

– tette hozzá.

Megtudtuk, mindenhol történt 10-15 százalékos áremelkedés, akadnak olyan részek, mint például Ciprus, ahol talán 20 százalékos árnövekedésről is lehet beszélni.

– Persze vannak olyan hajdú-bihariak, akik inkább felutaznak Budapestre, és onnan repülnek külföldre. Ha budapesti indulást veszünk alapul, akkor a következő úti célok a legfelkapottabbak: Rodosz, Zákinthosz, Kanári-szigetek, Mallorca, Málta és Albánia – sorolta.

Szántai Judit megosztotta, az utazási kedv nem lankadt, már decemberben látták a számokból, hogy a 2024-es év is nagyon jó lesz utazás szempontjából. Kifejtette, hamar kijöttek az előfoglalási árak, már novemberben fent voltak, így a december nagyon jól alakult, ami januárban, februárban tovább folytatódott. – A legtöbb ember az olcsóbb ajánlatokat keresi, de nem mindenki. Ha van konkrét elképzelés, akkor nem zavarja őket, ha valamennyivel többet kell kifizetniük. Akik tudatosan utaznak – sok ilyen van –, azok már most nézegetik az őszi lehetőségeket. Nagyon sok nyugdíjas utazik, úgy vannak vele, itt van az ő idejük, végre kikapcsolódhatnak, és többen nagyobb csoportokban érkeznek hozzánk, hogy megtaláljuk a számukra legkedvezőbb ajánlatot – osztotta meg tapasztalatait az utazásszervező.