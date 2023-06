Jövő szombaton rajtol a debreceni U19-es fiú kosárlabda világbajnokság Debrecenben, melyen a közeljövő legnagyobb sztárjai mérkőznek majd meg egymással bő egy héten keresztül. Az elmúlt egy évtized világversenyein számos felnőtt játékosként is komoly karriert befutó kosaras megfordult, a Debreceni Sportcentrum honlapján a tornák All Star csapatainak tagjait vették górcső alá.

2011. – Riga, Lettország

Jonas Valanciunas (LTU), Aleksandar Cvetkovics (SRB), Hugh Greenwood AUS), Jaramy Lamb (USA), Dimitrij Kulagin (RUS)

A torna MVP-je, Jonas Valanciunas tudhatja magáénak a legsikeresebb karriert, hiszen az U19-es vb után rögtön az NBA-ben kötött ki, eddig 11 szezont játszott a világ legerősebb bajnokságában, a Toronto Raptors, a Memphis Grizzlies és a New Orleans Pelicans csapataiban. A litván felnőtt válogatott meghatározó tagjaként szerepelt a világbajnokságokon és két olimpián is. A szerb U19-es válogatottból a szintén megsüvegelendő tengerentúli karriert magáénak tudó Bogdan Bogdanovics vitte a legtöbbre, de 2011-ben még sem őt, hanem Aleksandar Cvetkovicsot választották be a torna ötösébe. A hátvéd végül nem kelt el 2015-ös NBA drafton, de Európában nagyon szép sikereket ért el, az Adria Liga után az elmúlt öt szezont Spanyolországban töltötte, jelenleg a Real Betis csapatát erősíti.

Hugh Greenwood az Amerikai Egyetemi Bajnokságot (NCAA) követően hazatért Ausztráliába, ám ott felhagyott a kosárlabdázással, s végül az Ausztrál Futball Ligában alkotott maradandót. Jeremy Lamb Valanciunashoz hasonlóan 11. szezonját tapossa az NBA-ben, jelenleg a Sacramento Kings alkalmazottja. Dimitrij Kulagin is nagyon szép európai karriert futott be, jelenleg az Euroligás Zenit Szentpétervár meghatározó játékosa, de 35 alkalommal már a válogatottban is magára ölthette a címeres mezt.

2013. – Prága, Csehország

Aaron Gordon (USA), Dante Exum (AUS), Vasilije Micsics (SRB), Jahill Okafor (USA), Dario Saric (CRO)

A prágai torna legértékesebb játékosa, Aaron Gordon egy évvel később a 4. helyen kelt az NBA drafton, a napokban pedig sikerült is felérnie a csúcsra, hiszen a Denver Nuggets színeiben bajnoki címet nyert. Érdekesség, hogy 2013-ban azt a Szerbiát verték a döntőben, amelynek meghatározó játékosa volt jelenlegi csapattársa, Nikola Jokics. A szerbektől azonban nem a későbbi szupersztár lett tagja a torna ötösének, hanem Vasilje Micsics, aki ugyan az NBA-ben nem lépett pályára (bár 2014-ben őt is draftolták), de így sem panaszkodhat, hiszen Euroliga MVP-nek mondhatja magát, 2021 és 2022 meg is nyerte a sorozatot, ráadásul mindkétszer ő lett a Final Four legjobb játékosa.

Dante Exum Gordon mögött az ötödik helyen kelt el a drafton, ám a sérülések megakadályozták, hogy komoly NBA-játékos váljon belőle, jelenleg ő is az Euroligában szerepel a Partizán Belgrád együttesében. Jahill Okafor a vb-t követően NCAA bajnoki címet szerzett a Duke csapatával, majd 2015-ben a harmadik helyen el is vitte a Philadelphia 76ers. A sérülésekkel azonban neki sem volt szerencséje, 5 év után kikopott az NBA-ből, egy rövid kínai kitérőt követően most a G-Ligában szerepel. Az All Star csapat utolsó tagja Dario Saric volt, aki szintén elkelt a 2014-es drafton, méghozzá az előkelő 12. helyen. Hét éve játszik az NBA-ben, jelenleg OKC játékosa.

2015. – Heraklion, Görögország

Jalen Brunson (USA), Marko Arapovic (CRO), Tyler Dorsey (GRE), Harry Giles (USA), Furkan Korkmaz (TUR)

Jalen Brunson az U19-es világbajnokságot követően kétszer is megnyerte az amerikai egyetemi bajnokságot, majd a Dallas Mavericks csapatához került. Luka Doncic oldalán egészen a konferencia döntőig jutott, a mögöttünk álló szezonban pedig a New York Kniks-t vezette a rájátszásba. A horvát szupertehetség, Marko Arapovic karrierje sem úgy sült el, mint ahogyan azt a legtöbben várták tőle. Európában azért magas szinten játszott, hiszen megfordult a Cibona Zágráb, a Cedevita és a Galataseray együtteseiben is.

Tyler Dorsey két NBA szezon után visszatért az öreg kontinensre, s olyan topcsapatokban szerepelt, mint a Maccabi Tel-Aviv, az Olympiacos Piraeus és a Fenerbahce. Harry Giles a világbajnokságot követően gyakorlatilag folyamatosan sérült volt, 2021-22-ben a G-Ligában is mindössze háromszor tudott pályára lépni, azóta nincs csapata. Furkan Korkmaz viszont beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jelenleg is a török válogatott egyik vezére, az NBA-ben pedig hat szezont tudhat a háta mögött.

2017. – Cairo, Egyiptom

RJ Barrett (CAN), Lorenzo Bucarelli (ITA), Abu Kigab (CAN), Tommaso Oxilia (ITA), Payton Pritchard (USA)

RJ Barrett a harmadik helyen kelt el az NBA drafton, és nem is okozott csalódást. A 2015-ös U19-es vb MVP-jével, Jalen Brunsonnal közel 45 pontot átlagoltak ketten együtt az NBA idei alapszakaszában. Mellette talán Payton Pritchard futotta be a legjobb karriert, hiszen a Boston Celtics színeiben idén a keleti konferencia döntőjéig jutott, igaz túl sokat nem játszott. Jelenlegi csapattársa, az NBA szupersztár Jayson Tatum két évvel korábban ott volt a görögországi világbajnokságon, ám ő akkor még lemaradt az All Star csapatról. A torna legjobb ötösébe beválasztott Bucarelli, Oxilia és Kigab áttörése egyelőre még várat magára, előbbi kettő jelenleg az olasz másodosztályban vitézkedik, míg a kanadai hazája bajnokságában szerepel.

2019. – Heraklion, Görögország

Reggie Perry (USA), Joel Ayayi (FRA), Oumar Ballo (MLI), Tyrese Haliburton (USA), Sirimane Kanoute (MLI)

A 2019-es vb-győztes amerikai keret elképesztően mély volt, de a torna MVP-jének választott Reggie Perry számára valamiért nem sikerült az áttörés. Két és fél évig ingázott az NBA és a G-Liga között, majd Dél-Koreába szerződött. Egykori csapattársa, Tyrese Haliburton azonban valósággal berobbant az NBA-be, a legutóbbi kiírásban meghívták az All Star Gálára is. Ayayi 2021-ben NCAA döntőt játszott, de a legutóbbi két szezont ő is a G-Ligában töltötte. A két mali játékos közül Ballo jelenleg is az Amerikai Egyetemi Bajnokságban, míg Kanoute a francia harmadosztályban szerepel.

2021. – Riga, Lettország

Chet Holmgren (USA), Zach Edey (CAN), Jaden Ivey (USA), Nikola Jovics (SRB), Victor Wembanyama (FRA)

A két évvel ezelőtti U19-es világbajnokság sem szűkölködött tehetségekben, sőt kifejezetten erős generáció jött össze Lettországban. A torna döntőjében az Egyesült Államok emlékezetes mérkőzésen két ponttal legyőzte Franciaországot, a torna MVP-je így az aranyérmestől került ki Chet Holmgren személyében. Az amerikai szupertehetséget tavaly a második helyen draftolta is az Oklahoma City Thunder, ám egy sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a teljes újonc szezonját. Nem úgy, mint csapattársa, Jaden Ivey, aki első szezonjában több, mint 16 pontot átlagolt a Detroit Pistonsban, be is választották az év második újonc ötösébe.