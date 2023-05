Megnyerte a háziversenyt

Kovács Roland, a SpeedWolf Debrecen salakosa lett a legjobb magyar versenyző a munka ünnepén, mégsem volt felhőtlenül boldog. – Hosszú idő után végre jól éreztem magam egy magyarországi viadalon is – kezdett bele. – A mezőnyt látva négy pontra lőttem be magam, ezt szerencsére teljesítettem is.

A háziversenyünket is megnyertem Magosi Norbival szemben, tehát idén 1–0 ide.

Jól bírtam, de azért egy kicsit ráfekszem az erőnlétre, mert ennél csak melegebb lesz az időjárás nyáron. A negyedik futamomban a rajt után nekimentem Valkovicnak, emiatt kiestem a ritmusból, és Bárány Márk elém került, de aztán sikerült megelőznöm. Bár én lettem a legjobb magyar versenyző, Albók József, a nagyhalászi versenypálya tulajdonosa kijelentette, nem várja meg a selejtező eredményét, hanem Magót szeretné indítani a SEC Challenge-ben. Így a következő versenyem pünkösdhétfőn a debreceni vb-kvalifikáció lesz – mondta el a motoros.

MSZ