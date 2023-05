A Paks elleni döntetlent követően szombaton ismét pályára lépett a Loki, s ezúttal a Budapest Honvéd volt az ellenfél. A DVSC abban a tudatban állt ki, hogy szinte kötelező győznie annak érdekében, hogy továbbra is nyomás alatt tartsa Tolna vármegyei riválisát.

Jól kezdte a találkozót a Vasutas, előbb Kiziridisz, majd Babunszki veszélyeztetett, de a labda egyik lehetőségnél sem haladt át a gólvonalon. A folytatásban is a piros mezes hazaiak kezdeményeztek, de sem Babunszki, sem Manrique próbálkozása nem juttatta előnyhöz a Lokit. A fordulást követően is maradt a hazaiak kezdeményező futballja, de Loncsar sem tudott túljárni Szappanos eszén. Az utolsó fél órában már Mance és Bárány is a pályán voltak, sőt a legvégén még Szécsi Márk is beállt. Ennek ellenére a bronzéremért küzdő DVSC nem tudott gólt szerezni a fővárosiak ellen, s hiába a mezőnyfölény, az állás nem változott, 0–0-s döntetlennel ért véget a találkozó.

Négy meccs kapott gól nélkül

A lefújást követően Szrdjan Blagojevics a sajtótájékoztatón elmondta, talán a befejezéseknél hiányzott a kreativitás. – Nem vagyok elégedett, hiszen nem győztünk, de a csapat mindent megtett annak érdekében, hogy nyerjünk. Picit szenvedtünk egy ilyen mélyen védekező gárda ellen, de megvoltak a lehetőségeink, hogy itthon tartsuk a három pontot. A második félidőben másik taktikával próbálkoztunk, de nem sikerült gólt szereznünk. Fontos azt megemlíteni, hogy zsinórban a negyedik összecsapáson maradt érintetlen a kapunk. Talán a ziccerekben jobban fel kellett volna magunkat találni, s akkor más lett volna az eredmény – nyilatkozta a vezetőedző.

Hátul stabilak voltak

Sok dolga nem akadt a DVSC kapusának, Megyeri Balázsnak, aki az M4 Sportnak adott nyilatkozatában elmondta, ők diktálták az iramot, de a gól nem jött össze. – Jól kezdtük a mérkőzést, kontrolláltuk a találkozót. Van még hátra két találkozónk, azokból szeretnénk kihozni a maximumot. Hátul stabilnak érzem magunkat, talán elől nem jönnek össze a dolgok. Dzsudzsák Balázs hiánya érződött a csapaton, amikor az ellenfél tömörül, akkor az ő bal lába tud döntő tényező lenni. Ennek ellenére tudjuk a feladatunkat nélküle is, szóval nem lehet csak erre fogni – fogalmazott a hálóőr.

OK