Mint korábban beszámoltunk róla, a DVSC Schaeffler brazil válogatott kézilabdázója, Mariana Costa súlyos sérülést szenvedett áprilisban. A sportolót a Győr elleni Magyar Kupa elődöntő után szállították kórházba, ahol többszörös arccsonttörést, állkapocscsont-törést és agyrázkódást diagnosztizáltak nála. Az akkori hírek szerint nagyon messzinek tűnt a visszatérés, s az is biztossá vált, hogy idén már nem léphet pályára a Vasutas mezében.

Remek felvételek

Annak ellenére, hogy a fennmaradó egy bajnokin biztosan nem látjuk a pályán Mariana Costát, biztató felvételeket tett közzé a kézilabdázó. A játékos Instagram-bejegyzésében tudatta követőivel, remek úton halad a visszatérés felé. Noha pontos időpont még nincs, mikor játszhat ismét a Lokiban, a közösségi médiában megjelent videó alapján reménykedhetnek a fanatikusok. A játékos, mint írta, a fontos része most kezdődik a rehabilitációnak. – A mai edzés program egy része, a rehabilitációs terv fontos része most kezdődik. Vasárnap is jó nap arra, hogy magamon dolgozzak – fogalmazott a közönségkedvenc.

A DVSC Schaeffler legközelebb a Dunaújváros ellen lép pályára, amely mérkőzésen még ugyan nem lesz a pályán a brazil kézis, de győzelem esetén bebiztosíthatja bronzérmét Szilágyi Zoltán együttese.

