A fiatal tehetség jelenleg a két tanítási nyelvű debreceni Euro gimnáziumban tanul, mellette minden nap edz, néha napi kétszer is, de minimum heti ötször. Keményen megdolgozik az eredményekért, vállalja az áldozatot, a fegyelmezett, sokszor lemondásokkal járó utat, és a céljaira, jövőjére koncentrál, nagyon tudatosan és elkötelezetten készül a megmérettetésekre. Az elmúlt nyolc év alázatos munkája nyomán egyre komolyabb eredmények születnek.

Nóri kilenc és fél évesen kezdett el bokszolni a DVSC-ben. Bár édesapja és nagybátyja, testvérei is bokszolók voltak, ő a mai napig a nagypapája miatt nem adja fel. Jóllehet a nagyapa már nem él, de a buzdításának az ereje, az egykori támogatás, szurkolás a mai napig létezik a versenyző lelkében. – A papám nagyon büszke volt rám mindig, biztatott, bátorított, miatta nem adom fel – vallja Komjáthi Nóri.

Nemzetközi versenyre készül

A téglási iskolai éveket követően a nyolcadik osztályt már Budapesten végezte, ugyanis Erdei Zsolt tanítványa lett, és a Madárfészek Ökölvívó Akadémia színeiben indult a versenyeken. Dobogós eredményt ért el a 2019-es évi Európa-bajnokságon: bronzérmes lett. Majd Győrben a Magyar Bajnokságon címvédő első helyezést szerzett. Jelenleg is komolyan készül egy rangos nemzetközi versenyre, amit Egerben rendeznek meg – már tavaly is állt a Bornemissza Gergely Emlékverseny dobogóján, az idén a legfelső fokát célozza meg. Edzője Rácsai András – Bandi bácsi –, aki fejben összetartja, támogatja, vele van, de természetesen Szabó Ildikó, a DVSC Boxing menedzsere és Szabó Sándor, a klub vezetője is teljes mértékben támogatják, motiválják Nórit. – A családomtól is rengeteg biztatást kapok lépésről lépésre, nap mint nap. Eljönnek a magyarországi versenyekre, szurkolnak, és fontos szerepet játszanak a sikereimben – tudtuk meg a friss ezüstérmes téglási tehetségtől, aki hozzátette: ifjúsági címvédésre készül szeptemberben, illetve decemberben felnőtt magyar bajnokságon szeretne indulni.

KBÉ