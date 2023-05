Az év legrangosabb hazai rendezésű salakmotorversenye jön pünkösdhétfőn, ugyanis a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadion ad otthont az egyik Grand Prix-kvalifikációnak. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a rendező Speedwolf Debrecen, valamint a város és a BMW Group Gyár Debrecen képviselői csütörtök délután.

Az eseményen Barcsa Lajos alpolgármester a verseny előkészületei mellett egy mérföldkövet jelentő együttműködésről is beszámolt.

Barcsa Lajos alpolgármester is beszélt

Forrás: Molnár Péter

– Úgy látszik, hogy beválik a város gazdaságfejlesztésre épített stratégiája, hiszen a salakmotorverseny előkészületei mellett a BMW Group Gyár Debrecen egy, a sporttal kapcsolatos együttműködéséről is be tudunk számolni – hívta fel a figyelmet.

– A SpeedWolf Debrecen 2019-ben kapta meg a Perényi Pál Salakmotor Stadion üzemeltetési jogát azzal a céllal, hogy életben tartsa a cívisvárosi salakmotorsportot. Jó döntést hoztunk, hiszen hétfőn a Grand Prix-kvalifikáció egyik selejtezőjének ad otthont a létesítmény, amit az eltelt idő függvényében óriási eredmények tartok. Az önkormányzat eddig összesen 73 millió – az idén 10 millió – forinttal támogatta a fejlesztéseket, biztos vagyok benne, hogy jól fog hasznosulni az idei összeg is. A BMW Group is egyre több esemény, kezdeményezés mellé áll a városban, ami most kiegészül a salakmotorral is. Ez egy mérföldkő, hiszen ezzel a cívisvárosi sport mellett is elkötelezték magukat, jó példával járva elől. Remélem, hamarosan további cégek követik a példájukat, és egyre több együttműködésről tudunk majd beszámolni – mondta el Barcsa Lajos.

Forrás: Molnár Péter

Négy kvalifikációt rendeznek a jövő évi Grand Prix-ba való bekerüléshez, ennek egyik állomása a debreceni verseny. Mindegyik selejtező első négy helyezettje jut a svédországi Challenge-be, onnan lehet majd kijutni a GP-be. Nagyon erős mezőny jött össze a hétfői versenyre, 13 nemzet képviselői mérik össze majd tudásukat a cívisvárosi pályán. Salakos nagyhatalmak versenyzőinek sora húzza majd a gázt a húsz futam során. Az ausztráloktól az a Jack Holder érkezik, aki már korábban sikerrel vette a kvalifikációt, de itt lesz többek között a lett Andzejs Lebedevs, a két „dán dinamit”, Michael Jepsen Jensen és Andreas Lyager, ők szinte már hazajárnak a Hajdúságba. De ne feledkezzünk el a lengyel Janusz Kołodziejről sem, aki nagyon érzi ezt a pályát, szeret és tud is rajta előzni.

A friss együttműködés jegyében a BMW debreceni gyár is képviselteti magát a versenyen, de egyelőre csak toborzási céllal. Jenei Réka, a gyár kommunikációs vezetője hangsúlyozta, a friss partneri együttműködés nem szponzorációt takar.

Jenei Réka, a BMW Group Gyár Debrecen kommunikációs vezetője

Forrás: Molnár Péter

– Örülök, hogy egy újabb együttműködésről számolhatunk be. Az egész vállalat számára fontos, hogy szerves részévé váljon a neki otthont adó település életének. Debrecenben ez az első sporttal kapcsolatos együttműködésünk. Tisztában vagyunk vele, a salakmotor milyen fontos a helyiek számára, de kiderült, hogy a járművek iránt rajongó kollégáink is szívesen látogatják a versenyeket, így már meg is volt az első kapcsolódási pont. Lényeges szempont volt az együttműködésben, hogy a Nemzetközi Motorsport Szövetség kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek –hangsúlyozta a kommunikációs vezető.

Baráth Norbert, a rendező Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a részleteket

Forrás: Molnár Péter

A sajtótájékoztatón kiderült, felnőtt szinten idén csak a cívisvárosban lesz Európa- és világbajnoki selejtező, amire igen büszke Baráth Norbert, a rendező Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Nagyon örülök a legújabb partneri együttműködésünknek, amely a jövőben egyszer akár új alapokra is helyezheti a debreceni salakmotort. Időnként furán néznek, amikor a motorsport környezettudatosságáról beszélek, pedig a mi sportágunk kifejezetten az. A versenygépek metil-alkohollal üzemelnek, egyes kenőanyagok növényi bázisúak, ezek mind könnyen lebomlanak, így minimálisan károsítják a környezetet. De mi magunk is teszünk azért, hogy minél zöldebbek legyünk: a stadionban szelektíven gyűjtjük a hulladékot, így is próbálunk megfelelni a nemzetközi szövetség környezetvédelmi előírásainak, amikért már korábban is kaptunk dicséretet. Nagyszerű viadalra van kilátás, főversenyzőként a hazai színeket a SpeedWolf Debrecen két salakosa, Magosi Norbert és Kovács Roland képviseli majd. Azt tudni kell, hogy az esélyesek más szintet képviselnek, de bízom benne, hogy valamelyikük egy futamgyőzelemmel majd meg tudja örvendeztetni a publikumot – adott hangot reményének Baráth Norbert.

Az edzés hétfőn 10 órától lesz, maga verseny pedig 15 órától kezdődik majd.

MSZ