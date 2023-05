Parádés győzelmet aratott szombat este a DVSC az Újpest elleni mérkőzésén, így övéké lett a bronzérem. A lefújás után Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs nyilatkozott.

– Fenomenális volt ennyi ember előtt játszani, nagyon szépen köszönjük a szurkolóknak az egész éves támogatást és azt, hogy végig mellettünk voltak. Az, hogy 2–0-ra tudtunk győzni, egyszerűen leírhatatlan - mondta a csatár. Hozzátette, amit elterveztek, az maximálisan működött, és örül, hogy megnyerték a mérkőzést.

Ezek mellett persze annak is örülni lehetett, hogy a kézsérülése után néhány nappal Dzsudzsák Balázs is - ha csak néhány percre is - beállt játszani. Ő is köszönetet mondott a szurkolóknak, a csapatnak és a stábtagoknak egyaránt, elmondta, mindenki nagyszerű munkát végzett.

– Ahhoz képest, ahogy indult a szezon, fantasztikus munkát végzett a csapat, az egész város. Nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban. Amikor hazajöttem, akkor azt mondtam, ezért szeretnék jönni, Debrecennek igenis itt a helye - jelentette ki. Hangsúlyozta, Szrdjan Blagojevics munkája sokat jelentett, mint mondta, a fejtől kezdődik minden, és csak a legjobbakat tudja elmondani róla, hihetetlen profizmussal rendelkezik, ugyanakkor az egész csapatvezetésnek sokat köszönhetnek. – Az edzőnk nem csak vetített, hanem úgymond megnyertük a bajnokságot, hiszen 44 pontot szereztünk az irányítása alatt, most már 47-et. Fantasztikus esténk lesz, erre vártunk!