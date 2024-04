Közösségük fennállásának húszéves jubileumát ünnepelték a nádudvari mazsorettesek a hétvégén. A jelenleg a Csilla Fitness Sportegyesület égisze alatt működő menettáncos közösség mostanság mintegy hatvan főt számlál, de 2004 óta – Tőzsér Jánosné mazsorett oktató jóvoltából – több százan megismerkedhettek ezen mozgásformával a Hortobágy-széli kisvárosban. Az egykori növendékekből jónéhányan visszatértek e napon egy nosztalgiatánc erejéig. Látványos felvonulással indult a program koradélután, majd 15 órától kiállításmegnyitó zajlott a művelődési központban.

A nádudvari mazsorettesek elvonulással kezdték a jubileumi gálát

Forrás: Marján László

Ott megtudtuk, hogy a nádudvari mazsorettesek tevékenysége 2004. március 23-án, egy keddi napon kezdődött a helyi általános iskola kistornatermében. Ezt követően a művészeti iskolába integrálva, később az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár mazsorett művészeti csoportjaiként működött tovább. Jelenleg már hat csoporttal civil szervezetté alakulva, Csilla Fitness SE-ként fogja össze a mozgás, tánc és egészséges életmód iránt érdeklődő gyerekeket, tágabb értelemben pedig családjaikat is, hiszen egy kiváló baráti kör, egy valódi közösségi háttér szerveződött az egyesület köré.

Versenyeken elért eredményeik hűen tükrözik a folyamatos fejlődést, a tehetséges gyerekek mellé párosuló szorgalmat és szakmai színvonalat. Végig járták a tanulás ranglétrájának valamennyi fokát: kezdték bronz, ezüst, arany, míg - munkájukat minősítve - elértek többször is a kiemelt arany oklevelekig, számtalan ízben mosoly-díj, tamburmajor különdíj, koreográfiai díj is került „tarisznyájukba”.

A nádudvari mazsorettesek sikerei egy kiállításon

A 2011-ben Pro Urbe-díjjal is elismert közösség kiállítását Maczik Erika polgármester nyitotta meg, majd Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a mazsoretteseket, akikhez – mint mondta - mindig örömmel érkezik. Tőzsérné Jánosné, a gyerekek Erzsike nénije is elmondta ünnepi gondolatait, kiemelve, hogy érzi a város és lakóinak támogató hozzáállását, amiért nagyon hálás, hiszen ezeket a remek eredményeket csakis ilyen építő közegben lehet elérni. A művelődési központ galériáján az eredményekkel teli korszak sajtómegjelenéseit, okleveleit, érmeit és a virágkarneváli részvételt is felelevenítettek a teljesség igénye nélkül, hiszen már ennyi idő alatt is oly’ sok elismerés övezte munkásságukat, hogy abból bizony csak szemezgetni lehet.

Tőzsér Jánosné és a jubileumi kiállítás

Forrás: Marján László

A tárlatnyitót követően estébe nyúló gálaműsor keretében csodálhatták meg a nézők a csoportok bemutatóit. Fellépett az óvodásoktól kezdődően a húsz évvel ezelőtt kezdő felnőttekig mindenki, aki magáénak érzett akár csak egy szeletet is a nádudvari mazsorettélet elmúlt ötöd évszázadából. Sőt, még a vállalkozóbb kedvű anyukák és apukák is készültek egy nagysikerű „repteres” színpadi produkcióval.