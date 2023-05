Jack Holder nyerte a Grand Prix-kvalifikáció debreceni versenyét. A csapatvilágbajnok ausztrál motoros különfutamon vívta ki a győzelmet a dán Michael Jepsen Jensent és a lett Andzejs Lebedevst megelőzve.

Négy kvalifikációt rendeztek a jövő évi Grand Prix-ba kerüléshez, ennek egyik állomása volt a hétfői debreceni verseny. A salakos nagyhatalmak képviselőt felvonultató mezőnyben az utolsó pillanatban változás történt: az eredetileg 3-as startszámmal nevezett francia David Bellego állapota sajnos nem javult a csütörtök esti angliai bukása után olyan mértékben, hogy vállalni tudta a GP-kvalifikációt, ezért, illetve az idő rövidsége, valamint a vonatkozó FIM-szabályok értelmében az eredetileg tartalékversenyzőnek nevezett Bárány Márk lépett a helyére.

A verseny délelőttjén leszakadt az ég, ezért a zsűri a versenyzők teljes egyetértésével törölte az edzést, így először a délutáni versenyen próbálhatták ki a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválját a vaspapucsosok. Szerencsére az esőfelhők addigra elmentek, így kitűnő időben rendezték a viadalt. Az első futamban két magyar is érdekelt volt, Bárány mellett Magosi Norbert, a SpeedWolf Debrecen salakosa is ott volt a rajtnál. Mago remek rajtot fogott, és négy körön keresztül idegesítette a dán világklasszis Jensent, de végül másodiként ért be mögötte. A beugró Bárány leszakadva végzett a negyedik helyen. A második futamot a német Kai Huckenbeck magabiztosan nyerte volna, ha az utolsó körben nem adja meg magát a motorja, így a győzelem Lebedevs ölébe hullott.

A harmadik futam hozta az első sztárparádét, a lengyel Janusz Kołodziej, a dán Andreas Lyager, a bemutatáskor legnagyobb ovációt kapott Holder, valamint a brit Adam Ellis feszült egymásnak, némi meglepetésre Ellis nyert Holder és Kolodziej előtt.

Az első kör utolsó rajtjánál volt érdekelt a másik speedwolfos, Kovács Roland, de a magyar motorja lelassult, így utolsó lett.