Hatalmas lehetőség kapujában a magyar futsalválogatott, hiszen amennyiben hétfőn este sikerül legalább két góllal megverni Belgium együttesét, akkor Magyarország kvalifikálja magát az elitkörbe.

Biztosan nem lesz egyszerű feladata Turzó József csapatának, hiszen a vendégek sokkal esélyesebbnek számítanak, de a múlt hét szerdai ütközet során csupán 2–1-re győztek a belgák, így Rábl Jánoséknak minden esélye megvan, hogy hazai pályán két vállra fektessék ellenfelüket.

Győzni szeretnének

A találkozót megelőzően a magyar futsalválogatott szövetségi kapitánya, Turzó József a HAON-nak beszélt várakozásairól. – A párharc első találkozóján azt kaptuk, amit vártunk, ennek ellenére kissé csalódott vagyunk, hiszen így utólag lehetett volna döntetlen vagy győzelem. Természetesen a belgák egyénileg nagy játékerőt képviselnek, nem lehetek elégedetlen. Olyan eredményt értünk el, ami nem mondható rossznak.

Nemzetközi szinten kíméletlennek kell lennünk a kapu előtt, s kihasználni a lehetőségeinket. Amennyiben úgy fogunk védekezi, mint szerdán és olyan alázattal megyünk bele a meccsbe, akkor lehet keresnivalónk.

8 óra alatt elkeltek a jegyek, ami rekordidőnek számít. Örülök annak, hogy Berettyóújfaluban rendezik a találkozót. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi katlanban fogunk pályára lépni. Nem lehetünk türelmetlenek, nyugodtnak kell maradnunk mindvégig, ez lehet az egyik legfontosabb tényező – nyilatkozta a szakember.

Különleges helyszín

Turzó József kapitánysága alatt először szerepel majd Berettyóújfaluban a magyar futsalválogatott, amely a nemzeti együttesben szereplő játékosok számára is különleges lehet, hiszen vannak az MVFC-ből is kerettagok. A helyszínválasztás mértékét csak emeli, hogy a tréner is Újfaluból származik. – A belga csapatban olyan játékosok szerepelnek, akik nem fognak megijedni, de nekünk mindenképpen fontos a szurkolás, akár a fanatikusaink szenvedélye is döntő lehet.

Személy szerint a szülőházam 200 méterre helyezkedik el a csarnoktól, nagyon boldog vagyok, hogy a városomban rendezik a sorsdöntő ütközetet. Remek lenne, ha az élet úgy írna, hogy legyen egy népmesei fordulat, miszerint itt érjünk el ekkora sikert.

Tisztában vagyunk vele, hogy ennek érdekében rengeteget kell dolgoznunk, de állunk elébe. Fontos hangsúlyoznom, azért melózunk, hogy aztán boldogan hagyjuk el a csarnokot – fogalmazott a kapitány.

A Magyarország–Belgium összecsapást hétfőn 18 órától rendezik Berettyóúfaluban. Akik nem tudják a helyszínen megtekinteni a mérkőzést, élőben követhetik az M4 Sporton a sorsdöntő találkozót.

Orosz Krisztofer