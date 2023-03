A magyar férfi futsalválogatott a világbajnoki selejtezők csoportkörének utolsó fordulójában Magyarország Horvátországot fogadta a debreceni Főnix Arénában. A rendkívül küzdelmes találkozón Pál Patrik szerezte meg a vezetést a második félidő közepén, majd nem sokkal a vége előtt Luka Peric egyenlített egy szerencsés góllal. Az már a múlt heti izraeli győzelemmel eldőlt, hogy Turzó József gárdája a csoport második helyén végez, így megmaradt az esélye kijutni a 2024-es vb-re. A 12 csoportmásodikból a négy legjobb egyenesen az elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett pótselejtezőn küzd meg a maradék négy elitkörös helyért.

Az 1–1-es végeredmény azt jelenti, hogy a mieinknek nem sikerült egyenes ágon továbbmennie, hanem playoff-párharcban kell majd részt vennie a másik hét csoportmásodik valamelyike ellen.

A második félidő közepén szereztek vezetést a mieink | Forrás: Kiss Annamarie

A Főnixben szép számú nézősereg – köztük rengeteget gyermek – gyűlt össze a találkozóra és remek hangulatot teremtettek, amit a játékosok remek teljesítménnyel háláltak meg. Ezt emelte ki a lefújást követően Turzó József szövetségi kapitány is a HAON-nak. –

Nagyon nehéz bármit mondani, a fiúkat sajnálom nagyon, mert kitették a szívüket a pályára, és csodálatos eredményt értek el egy fantasztikus közönség előtt. Igazi futsalünnep volt ez.

Mindenképpen a pozitív oldalát ragadnám meg ennek a meccsnek, annak ellenére, hogy nem sok hiányzott a bravúros győzelemhez Európa negyedik legjobb válogatottja ellen. Minden elismerésem azoknak, akik itt voltak kedd este a csarnokban a játékosoktól kezdve, az edzőkön és a háttérben dolgozókon keresztül a szurkolókig – fogalmazott.

A horvátországi összecsapáson 5–1-es vereséget szenvedett a nemzeti együttes, hazai pályán viszont mindössze egyetlen gólt kapott ellenfelétől. – Átbeszéltük azokat a hibákat, amiket az előző találkozón elkövettünk, emellett sokkal jobb állapotban voltak most a játékosok, mint ősszel voltak. Az óriási lelkesedés és a remek kapusteljesítmény is hozzájárult ehhez. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a srácokról, még akkor is, ha ez az eredmény „csak” egy playoffra elegendő. Bízok benne azonban, hogy nagy lendületet adhat majd a továbbiakra nézve – mondta a szakember.

Turzó József | Forrás: Kiss Annamarie

A Berettyóújfaluban élő Turzó Józsefnek személyes okokból is különleges volt a debreceni helyszín, hiszen évek óta először a felesége és négy gyermeke is élőben szurkolhattak neki és tanítványainak. –

Óriási élmény, hogy a lelátón voltak. Kértem a fiúkat, segítsenek megmutatni a pályán, mit jelent az nekem, hogy itt volt a család. Köszönettel tartozom minden egyes játékosomnak, hogy ezt megpróbálták és nagyon közel voltak győzelemhez.

Azt gondolom, hogy el is értük azt, ami ebben a mérkőzésben benne lehetett – zárta gondolatait a szövetségi kapitány.

A válogatott keretében három hajdú-bihari futsalos is helyet kapott. Krajcsi Bence, a DEAC kapusa ezúttal a lelátóról szorított társainak, azonban az MVFC Berettyóújfaluból Nagy Imre és Rábl János ott voltak a horvátok elleni csapatban. Az összecsapást követően utóbbi nyilatkozott a HAON-nak. – Nagyon örülök neki, hogy ilyen lelkes szurkolótábor volt itt a Főnixben, úgy érzem, hogy megpróbáltok őket kiszolgálni egy nagyon jó csapat ellen.

Csúsztunk-másztunk, megtettünk mindent, ami csak tőlünk telt, sajnos a végén az öt a négy elleni játékból egyenlítettek a horvátok.

Ha az összképét nézzük ennek a mérkőzésnek, akkor reálisnak mondható a döntetlen – vélekedett.

Az együttes az izraeli 6–1-es győzelmével bebiztosította magának a pótselejtezős helyet, így a debreceni összecsapásra már felszabadultan érkezhetett. – A két meccset megelőző edzőtáborban is azt beszéltük, hogy mindenképpen meg kell vernünk Izraelt. Egy győzelemmel egyenes ágon juthattunk volna az elitkörbe, így viszont lehetőségünk lesz a oda-visszavágós párharc alkalmával kivívni ezt – mondta. Hozzátette, mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a lehető legtovább legyen esélyük kijutni a világbajnokságra.

Bakos Attila