A magyar férfi futsalválogatott utolsó világbajnoki selejtezős mérkőzésén a horvátokat fogadta a debreceni Főnix Arénában. Az már a múlt heti izraeli győzelemmel eldőlt, hogy Turzó József gárdája a csoport második helyén végez, így megmaradt az esélye kijutni a 2024-es vb-re. A 12 csoportmásodikból a négy legjobb egyenesen az elitkörbe jut, míg nyolc második helyezett pótselejtezőn küzd meg a maradék négy elitkörös helyért.

A szövetségi kapitány keretében három hajdú-bihari játékos is helyet kapott, Krajcsi Bence, a DEAC kapusa azonban ezúttal a lelátón foglalt helyet. A Mezei-Villből Rábl János és Nagy Imre viszont ott voltak a csapatban.

Forrás: Kiss Annamarie

Lendületesen kezdték az összecsapást a mieink az esélyesebbnek számító vendégekkel szemben, akik az első perceket követően igyekeztek minél többet birtokolni a labdát és nyomást gyakorolni a magyar fiúkra. Az első játékrész feléhez közeledve több alkalommal is veszélyeztettek a mieink előbb Rábl János, majd nem sokkal később Vas Ádám révén. Zoran Primic magabiztosan védte a horvát kaput, ezt a másik oldalon Alasztics Marcell is bizonyította.

A szép számmal összegyűlt közönség hangja Hajmási Milán helyzeténél emelkedett meg, aki egy szép kiugrást követően nem sokkal gurított a kapufa mellé. Az egy erősödő horvát fölény eredményeként először Marko Kuraja, majd Antonio Sekulic próbálkozott, de Alasztics a helyén volt mind a két alkalommal.

Forrás: Kiss Annamarie

Egy ellentámadásból három az egyben vezethettek kontrát a mieink, de Vas lövését megint hárította Primic, nem sokkal később Dróth Zoltán sem tudott túljárni az ellenfél hálóőrének eszén.

Néhány perccel a szünet előtt mind a két kapitány időt kért bízva abban, hogy egy jó taktikai húzással előnnyel mehetnek majd félidőre. Még a játékrész legvégére is jutott izgalom, ismét Dróth veszélyeztetett, de nem sikerült megszerezni a vezetést. Nem született tehát gól a pihenőig, 0–0-nál jöhetett a folytatás.

A fordulást követően Dróth nevéhez fűződött az első hazai helyzet: Alasztics hosszú kidobását próbálta egyből kapura kanalazni, de nem sikerült eltalálnia a kaput. A második az elsőhöz hasonlóan küzdelmes játékrésznek bizonyult, a mezőnyben sok párharc alakult ki a csapatok között. A horvát játékosok rendszeresen a kezüket használták a mieink távoltartására, többször a magyar játékosok arcát is eltalálták így.

Forrás: Kiss Annamarie

Egy szögletvariációt követően hatalmas szerencséje volt a nemzeti együttesnek, hiszen közelről a felső lécet találták el a horvátok. Már Alasztics is verve volt, de a debreceni kapufa hazaiakkal volt. A szurkolók egyre hangosabban biztatták a fiúkat, akik ezt a 31. percben góllal hálálták meg. Pál Patrik végzett el egy szabadrúgást, ami a vendégek pillanatnyi kihagyása miatt – Primic kapus nem értette meg magát társaival – a hálóban kötött ki.

A hátrány tudatában fentebb kapcsoltak egy fokozattal déli szomszédaink, azonban Alasztics többször is óriási bravúrt mutatott be, őrizve ezzel az előnyt. A hazai együttes stabil védekezésre rendezkedett be, és egy-egy labdaszerzés esetén igyekezett gyors kontratámadásokat vezetni. Az utolsó percekre a horvát kapitány úgy döntött, hogy kockáztat, lehozza kapusát és öt mezőnyjátékossal igyekszik megszerezni az egyenlítést. Sajnos ez sikerült is, nem bírták ki a magyar srácok a végéig. Luka Peric szélről középre lőtt labdájába az eddig szenzációsan védő Alasztics kicsit szerencsétlenül ért bele, így az a lábai között becsorgott a hálóba.

Forrás: Kiss Annamarie

Az utolsó percben Turzó József gárdája mindent egy lapra föltéve támadott, hogy megszerezze a győztes találatot, azonban ez nem sikerült, így maradt az 1–1-es döntetlen.

Bakos Attila