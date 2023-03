Ahogy már beszámoltunk róla, Battai Sugár Katinka, a DEAC kardozója világkupagyőztes lett Athénban a hétvégén.

A fiatal vívó végig remekelt, és a döntőben az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ukrán Olga Kharlant győzte le rendkívül szoros csatában.

A debreceni sportolónak sok ideje nem volt a pihenésre, hiszen néhány nappal a görögországi viadal előtt még Tallinnban szerepelt a junior Eb-n. Ehhez képest mégis fantasztikus teljesítményt nyújtott a pénteki csoportmeccseken és a szombati főtáblás szakaszban is.

Debreceni kardvívó egyéniben még soha nem ért el ilyen jó eredményt világversenyen,

ezzel kapcsolatban Dávid Lászlót, Battai Sugár edzőjét kerestük. – Kedden értünk haza Tallinnból, pihentünk egy napot, aztán utaztunk is Athénba. Úgy mentünk neki a csoportkörnek, hogy jó lenne a 64-es főtáblára bekerülni. Aztán szombatra már látszódott, hogy összeszedett volt Sugi, jó formába került. Korábban bejutott már nyolcaddöntőbe felnőtt világkupán, de igazán nem volt rajta teher, azt beszéltük meg, hogy koncentráljon csak a vívásra, és ez lett belőle – mondta szerényen.

Battai Sugár Katinka (balra) szoros csatát vívott Olga Kharlan ellen a döntőben

Forrás: Nemzetközi Vívószövetség

Ahogy már említettük, rendkívül tapasztalt, eredményes versenyzők ellen is vívott a DEAC sportolója. – Azt már bizonyította tavaly, hogy bárkivel felveszi a versenyt technikai tudásban, a rutin azonban többször is az ellenfelek oldalán áll. Ismerjük Olga Kharlan stílusát, tudjuk, hogyan szokott vívni, ezért megpróbáltunk egy olyan taktikát kidolgozni, amivel meg lehet lepni, ez be is jött.

Fordulatos összecsapáson 14–11-re vezetett Sugi, az ukrán ellenfele kiegyenlített, de a végén egy nagyon vagány védés, visszavágással vitte be a győztes találatot

– elevenítette fel a döntő utolsó momentumait a szakember.

Dávid László elmondta, hogy nehéz időszakon vannak túl. – Mindenki várta Sugártól a junior Eb-n is az érmet – végül ötödik helyen végzett. – Korábban több alkalommal is állt világkupán 14–14-re, de kikapott, előfordult, hogy nagy előnyről is. A szakemberek már elkezdtek arról beszélni, hogy nem tud nyerni. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, és higgye el, hogy lesz olyan, amikor majd az övé lesz az utolsó pont. Úgy kell odaállni, hogy semmi mással ne foglalkozzon, csak a vívással, és élvezzen minden pillanatot. Azt gondolom, hogy ezt most sikerült megvalósítani,

én személy szerint mosolyogva ültem végig az egész versenyt

– árulta el.

Arról érdeklődtünk Dávid Lászlótól, hogy Battai Sugár a tavalyi csapat vb-címe mellé egyéniben begyűjtött világkupa-aranyérme milyen visszhangot válthat ki a nemzetközi vívóporondon. – A junior korosztályban abszolút meghatározó versenyző, szerintem tartanak is tőle az ellenfelek. Ott már van annyi rutinja, hogy pszichésen is rá tud erősíteni ezekre a dolgokra. Természetesen a felnőttek között is ismerik, egy világbajnoki győzelem középpontba helyezi őt is. Úgy látom, hogy szeretnek a többiek ellene pástra lépni, mert ő nem egy verekedős, harcos vívó, hanem taktikusabb, technikásabb. Nem a küzdősportjelleg dominál a stílusában, hanem inkább a művészi – fogalmazott.

Hozzátette, véleménye szerint Sugi immár tényezőnek számít nemzetközi szinten is.

Az elkövetkezendő időszakban sem fognak unatkozni Dávid Lászlóék, hiszen két hét múlva Belgiumba utaznak egy újabb világkupára, azt követően pedig edzőtáborozás lesz a program, majd jön a junior világbajnokság. A szakember elmondta, hogy egy kis pihenő vár most tanítványára, mert nagyon megterhelő a sorozatos versenyzés, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a regenerációra is.

Bakos Attila