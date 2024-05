Egy mérkőzésünk maradt hátra, és bár eldőlt a sorsunk, profi sportolóként nem lehet más feladatunk, csak az, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Az sem mellékes, hogy milyen szájízzel megyünk a szünetre, a Fehérvár elleni rangadó után pedig léptünk egyet előre. Megmutattuk, hogy versenyképesek vagyunk, ez pedig motivációt adhat a jövőre nézve. Egy biztos, nem feltartott kézzel megyünk a Pancho Arénába, szeretnénk mindent megtenni a siker érdekében, már csak azért is, hogy két győzelemmel zárjuk a szezont. Mindannyiunk lelkének jót tenne, és mutatna egyfajta képet is, hogy jövőre még jobb eredményt is elérhetünk