Nem lassít a DEAC fiatal vívója, Battai Sugár, aki épphogy hazatért a tallinni junior Európa-bajnokságról, máris újra repülőre ült. Ezúttal Athénba, felnőtt világkupaversenyre utazott – tudatta szombati közlésében a klub.

Pénteken női kard egyéniben sikeresen abszolválta a selejtezőt (3/3), majd a 64 közé jutásért válogatottbeli csapattársával, Szűcs Lucával kellett vívnia. Sokadik közös összecsapásuk a DEAC kardozójának sikerét hozta (15:11).

Sugár a következő asszót is győztesen vívta meg: a spanyol Araceli Navarro ellen 15:13-ra nyert. A nyolcaddöntőért Chiara Mormile következett. Az olasszal nagy csata zajlott a továbbjutásért, végül egyetlen tussal Debrecen vívója diadalmaskodott. Ennél könnyebb volt a következő etap, amelyben Dávid László tanítványa magabiztos teljesítménnyel, 15:9-re nyert a csapatban világ-, valamint Európa-bajnok francia Caroline Queroli ellen, és ezzel már a legjobb nyolc között találta magát. Itt a japán Misaki Emura sem tudta megállítani kardozónkat (15:13), aki így már biztos érmesnek mondhatta magát. Kérdés csak az volt, milyen színűvel tér haza.

A 2021-es tokiói olimpia bronzérmese, Manon Apithy-Brunet ellen kellett megküzdeni a döntőért. A DEAC klasszisa ezúttal is fergetegesen vívott, és végig vezetve győzte le francia riválisát 15:9-re.

A döntőben Olga Kharlan várt rá. A 32 éves ukrán klasszis nem akármilyen eredménysorral rendelkezik: hatszoros világ- és nyolcszoros Európa-bajnok, emellett csapatban olimpiai aranyérmes. Fel volt adva tehát a lecke, a rutin mindenképpen Kharlan mellett szólt.

Battai Sugár remekül kezdett, az első két tust ő vitte be, de az ukrán egyenlített, majd fordított is. A debreceni kardozót ez nem zavarta meg, kocentrált vívással, visszavette a vezetést. Fej-fej mellett haladt a két kiválóság, nagyon szorossá vált az assszó. A hajrában Sugár 14:11-re meglépett, és bár ellenfele innen még felállt, de az utolsó tust Battai Sugár vitte be, így ő a világkupagyőztes.